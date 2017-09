Kuutostien varrella pilotoidaan 25 metriä leveää voimalinjan raivausta: verkkoyhtiöt ostavat lisäaukkoja maanomistajilta

Kuva: Mika Strandén

Etelä-Karjalan sähköverkkoyhtiöt ovat varmistaneet keskijännitelinjojaan myrskyvaurioilta leveillä raivauksilla.

Linjan rasitealueen ulkopuolelle ulottuvalta hakkuualueelta maanomistaja saa korvauksen puustosta, korvauksen 30 vuoden kasvun odotusarvosta ja hakkuualueen metsityksestä.

Järjestelyllä ostetaan aikalisää käyttöikänsä alussa olevien keskijännitelinjojen ennenaikaiselle kaapeloinnille.

Imatran seudun sähkönsiirron keskijännitelinjoista on kaapeloitu tällä hetkellä 19,6 prosenttia.

Maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuviin 25 metrin kaistojen raivaussopimuksiin ovat Etelä-Karjalassa lähteneet niin Imatran seudun sähkön kuin Lappeenrannan energiankin verkkoyritykset.

Parikkalan valon alueella raivauksia ei ole tehty.

Imatran seudun sähkön siirtoverkon alueella puuvarmaa raivausta on tehty kymmenen kilometrin matkalla Kuutostien varressa Rautjärven Asemalle.

Käyttöpäällikkö Erkki Tiippana luokittelee raivauksen pilottihankkeeksi.

Metsää raivattiin kahden vuoden aikana ja taimet istutettiin viime vuonna.

Kun havupuun taimet nousevat aikanaan linjan aluspuustona liian korkeiksi, linjakin on tullut uusimisikään, ja siinä yhteydessä se todennäköisesti kaapeloidaan.

— Tuossa Rautjärven kohteessa työ oli erittäin hyvä ratkaisu, Tiippana perustelee.

Leveää raivausta on selvitetty myös Kyläniemessä, mutta toimenpiteestä luovuttiin.

— Linja menee osittain metsän sisällä, joten raivattavaa olisi tullut toinen mokoma. Hyöty olisi koskettanut suhteellisen pientä asiakasmäärää, joten siitä olisi tullut kallis ratkaisu.

Toistaiseksi raivausta on pidetty perusteltuna silloin, kun linja on vedetty tien varteen, ja raivaus on tarpeen vain linjan metsän puolella.

Imatran alueella leveitä raivauksia aiotaan Tiippanan mukaan tehdä myös tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä niiden jatkamisesta ei ole konkreettisia suunnitelmia.

Lappeenrannan Energiaverkot on varmistanut Ylämaan taajaman sähköjakelua leveällä raivauksella.

Käyttöpäällikkö Antti Lintunen kertoo, että valmista linjaa on tällä hetkellä 20 kilometriä ja raivauksen jatkuvat samalla alueella. Seuraavaksi raivauksia ryhdytään tekemään Savitaipaleen suunnassa.

Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Vaario pitää raivauksia onnistuneena ratkaisuna.

Ainakin tähän saakka metsäomistajien saama hinta yhteishakkuuna saadusta puusta on ollut selvästi korkeampi kuin yksittäisissä kaupoissa.