Vauhti-Vaunu hakeutuu konkurssiin

Kuva: Harri Manskinen

Autokauppaa harjoittaneen Vauhti-Vaunun konkurssi on vahvistunut. Saimaa Invest on jättänyt tiistaina konkurssihakemuksen Etelä-Savon käräjäoikeuteen. Saimaa Invest on toiminut autokaupassa markkinointinimellä Vauhti-Vaunu.fi. Yhtiö tiedotti asiasta tiistaina.

Tiedotteen mukaan konkurssin taustalla on uusien autojen jo pitkään jatkunut huono myynti Suomessa, millä on ollut negatiivinen vaikutus autoliikkeiden kannattavuuteen.

Tiedotteessa todetaan, että yhtiö pyrki parantamaan tilannettaan uudella merkkiedustuksella, joka kuitenkin vaati huomattavia investointeja.

Investoinnit ajoivat yhtiön maksuvalmiuden ja tuloksen tiukalle ja lopulta tilanteeseen, jossa ainoa ratkaisu olisi ollut yhtiön tai yhtiön liiketoiminnan myyminen.

Tiedotteen mukaan jo sovittu kauppa kuitenkin kaatui.