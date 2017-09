Ruokolahden kunta pohtii tyhjien tonttiensa jatkokäyttöä, yksi kohteista on Salosaaren päiväkotitontti

Kuva: Mari Pajari

Ruokolahden kunta pohtii tulevan talven aikana, mitä kunnan omistamille tyhjille tonteille Rasilassa ja ranta-alueilla jatkossa tehdään. Yksi tarkastelun kohteista on Salosaaren päiväkodin entinen tontti. Viimeksi tontilla toiminut parakkikoulu päätti toimintansa viime keväänä. Päiväkotirakennus tontilla purettiin jo heinäkuussa 2015.

— Päättäjien ja erilaisten toimijoiden kanssa pohditaan, mihin ranta-alueita kannattaisi jatkossa käyttää, toteaa kunnanjohtaja Antti Pätilä.

Pohdinnassa on myös kunnan omistukseensa hankkima vanha Siwan tontti Rasilassa sekä Kuuselan alue.

— Kunnantalon alueella ajatuksena on ollut purkaa pois toinen, uudempi virastotalo. On hahmoteltava, mitä taajamaan voisi jatkossa tulla. Mahdollisuuksia on monenlaisia, Pätilä sanoo.