Nämä ovat Puumalan johtajaksi haluavien taustat — mukana kaikenlaisia hakijoita opiskelijasta eronneeseen kunnanjohtajaan

Kuva: Vesa Vuorela

Puumala etsii pikavauhtia kunnanjohtajaa, sillä virassa lähes kuusi vuotta toiminut Matias Hilden lähti yllättäen kuntaministerin erityisavustajaksi.

Pieni eteläsavolainen saaristokunta voi ihan rehellisesti sanoa, että kunta kiinnostaa hakijoita. Puumalaan jätti paperinsa maanantain hakuajan päättyessä kaikkiaan 16 virasta kiinnostunutta.

Määrä on poikkeuksellisen hyvä, kun vielä tietää, että vakanssi on määräaikainen. Esimerkiksi itäsavolainen Sulkava sai hakemuksia vain puolet tuosta määrästä.

Puumalalla on vetoa ja mainetta. Tosin yksi seikka näkyy hakupapereissa selvästi. Hakijoiden joukossa on vain vähän sellaisia, joilla on edes jotain kuntataustaa.

Kunta kuitenkin painotti hakuilmoituksessaan kuntakokemusta. Määräaikaiseen vakanssiin tulijalla olisi hyvä olla valmiutta ottaa heti työ haltuunsa ilman isompaa opettelua.

Eniten kuntakokemusta Jämsenillä

Kunta-alan kokemusta, ehkä vähän liikaakin, hakijoiden joukossa edustaa Antti Jämsen, joka muistetaan Etelä-Savossa muun muassa Enonkosken johdosta. Hän on myös jättänyt paperinsa Sulkavan johtajavalintaan.

Jämsen erosi viimeisestä virastaan Miehikkälän kunnanjohtajan paikalta viime vuonna ilman tarkempia selityksiä. Työhistoriassa on johdettuja kuntia runsas puoli tusinaa.

Hakijoissa on muitakin seutukunnalla tuttuja nimiä.

Mikkeliläinen Hanna Haavikko on Stora Enson projektiasiantuntija ja turvetuottajien yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Nykyisin Mikkelissä asuva Jyrki Haapala on Itä-Suomen poliisilaitoksen hienokseltaan tuntoja jakava komisario. Aiemmin hän vaikutti muun muassa Varkaudessa ja oli mukana kokoomuspolitiikassa. Haapala haki myös Kangasniemen kunnanjohtajaksi sekä Hailuodon johtoon.

Mikkeliläinen Niina Kuuva on Ruralia instituutin tohtorikoulutettava ja keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja. Jaakko Karvonen, Suomen ympäristökeskuksen tutkija, on samoin keskustaa lähellä ja puumalalaisille tuttu nimi.

Eteläsavolaista taustaa on myös Heikki Vennolla. Hän on kotoisin Savonlinnasta ja on nykyisin Helsingin kaupungin elinkeino-osaston erityisasiantuntija. Puoluekanta on vihreä.

Monien hakujen hakijoita

Raahen aikuiskoulutuskeskuksen johtaja, pattijokinen Timo Kärkkäinen haki viime keväänä Juvan kunnanjohtajan paikkaa, Itä-Savon koulutuskuntayhtymän Samin johtoon sekä edellisvuonna Savukosken ja Siikajoen johtoon.

Tunnettu elinkeinoelämän nimi on Risto Alaheikka. Torniolainen Alaheikka irtisanottiin kehitysyhtiö Team Botnian johdosta pari vuotta sitten. Nykyisin hän on Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin konsultointitehtävissä.

Alaheikka tuli 2000-alussa kauppakeskus Ison Omenan toiminnasta vastaavan yksikön kauppakeskuspäällikkö ja oli aiemmin Espoon Citymarketin tavaratalojohtaja.

Alaheikka on hakenut useita kuntapaikkoja, muun muassa Kuhmon, Loviisan, Raahen ja Kärsämäen johtoon sekä Puolangalle.

Selkeästi poliittisia nimiä on Matti Kuittinen. Hän on keskustan Karjalan piirin toiminnanjohtaja ja mukana Tohmajärven kuntapolitiikassa. Kuittinen haki pari vuotta sitten Toivakan johtoon ja viime vuonna Savitaipaleelle.

Puolueaktiivi on myös keskisuomalainen Mia-Riitta Allik. Sote-sektorin Allik on perussuomalainen.

Helsingin kaupungin tilahallinnosta Puumalaan hakee Tiina Andersson. Hän on SDP:n kuntapoliitikko.

Kuopiolaisia hakijoita on kaksi. Joni Mäenpää on Kuopion kaupungin vuokrataloyhtiön asukasisännöintipäällikkö. Jussi Tuovinen puolestaan on Jyväskylässä toimivan Keski-Suomen uusyrityskeskuksen yritysneuvoja. Tehtävä on näinä aikoina päättymässä.

Naapurikunnasta Imatralta kunnanjohtajan paikkaa tavoittelee Anu Sepponen. Hän oli kesäkuun alkuun saakka Danske Bankin asiakkuuspäällikkö ja aiemmin Sampo Pankin rahoituspäällikkö.

Matti Kannus Kangasalta on OP-ryhmän asiakasneuvoja. Hän on hakenut Harjavallan johtoon sekä Akaan elinkeinojohtajaksi ja Nokian talousjohtajaksi. Santeri Hassinen on insinööriopiskelija.

Suostumuksia otetaan vastaan

Puumala ottaa vastaan myös suostumuksia. Tunnusteluja on ollut, mutta ainakaan tiistaihin mennessä suostumuksia ei ole jätetty.

Päättäjien puheiden mukaan kunnanjohtajan virka on määrä täyttää hakijoiden joukosta. Paikkaa ei ole poliittisesti läänitetty.

Haastatteluryhmä on käynyt läpi hakijapaketin ja esitys on tulossa niin, että ensi viikolla käydään haastatteluja. Ryhmä ei ole tarkemmin lyönyt lukkoon sitä, kuinka moni kutsutaan haastatteluihin.

Kunnanhallitus käsittelee virantäyttöä lokakuun alussa. Valtuusto päättää vaalista 9. lokakuuta.

Tuleeko Hilden takaisin?

Virantäyttöä sävyttää se, että Puumalassa spekuloidaan jo nyt sillä, tuleeko Hilden ylipäätään enää takaisin kuntaan.

Hilden sai virkavapaata erityisavustajan tehtävän ajaksi, mutta muistetaan, että hän oli Imatran johtajavaalissa loppumetreillä mukana.

Varmaankin luottamusjohto tuumailee määräaikaisen valinnassaan myös sitä mahdollisuutta, että viran täyttäjä saattaa jatkaa tehtävässä.

Hilden on ollut kunnassa pidetty johtaja, ja kisällinäytteet on annettu ajat sitten. Hän kyllä kelpaisi takaisin, kun erityisavustajan tehtävä päättyy vuoden 2019 keväällä.

Kokemustakin ehtii tulla roimasti lisää. Hilden joutuu Anu Vehviläisen (kesk.) esikunnassa käymään läpi sote- ja maakuntamyllyn keskellä rooliaan hakevaa kuntasektoria.