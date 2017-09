Jaalan Huhdasjärven kylässä sijaitsevan Iso Lahnajärven Varissaari muutettiin maanantaina 11. syyskuuta luonnonsuojelualueeksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen metsätalousinsinöörin Pekka Jokisen mukaan Varissaaren luonto on koskematon. Maasto on osittain kallioista, runsaspuustoista ja mäntyvaltaista. Kasvava puusto on monimuotoista ja osittain kelottunutta. Laaja ja paksu sammalpeite on kasvanut osittain jyrkänteiselle kallioalueelle.

— Suojelualueeksi muuttaminen tarkoittaa, että kaikki metsätaloudellinen toiminta päättyy. Alue jää siihen tilaan kuin se muuttamishetkellä on. Jokamiehenoikeudet säilyvät saarella.

Jokisen mukaan suojelun tarkoituksena on maisemakuvan ja arvokkaan luontokohteen säilyminen tuleville sukupolville nykymuodossaan. Luonnonsuojelualueen virallinen nimi on Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon luonnonsuojelualue I.

Idea nimikkoluonnonsuojelualueeseen syntyi Luontolahjani satavuotiaalle –kampanjasta, joka kutsuu maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita Suomen juhlavuoden kunniaksi.

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon ja Taidekeskus Salmelan perustaja, konsuli Tuomas Hoikkala halusi juhlistaa syntymäpäiviään eri tavalla ja muutti omistamansa Varissaaren suojelualueeksi. Suojelupäätös on hänen lahjansa itsenäiselle Suomelle.

— Varissaaren muuttaminen suojelualueeksi on ollut jo pitkään mielessäni. Saaren luonto on uskomattoman kaunis. Saarinäkymä avautuu parhaiten Lahnavuoren huipulta tai veneillessä Iso Lahnajärvellä.

Hoikkalan mukaan Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon tavoitteena on edistää luonnonsuojelua ja hankkia tulevaisuudessa lisää uusia, merkittäviä luontokohteita.

— Saatamme hakea myös muille luontokohteille muutosta luonnonsuojelualueeksi.

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo aikoo järjestää luontoaiheisia näyttelyitä entisessä Vuohijärven kirkossa.