Kosken modulikoulu Imatralla nousee kirkon ja koulun väliselle parkkipaikalle, Imatrankosken urheilukentälle tai Mikonpuiston liikuntakentälle

Kuva: Tenho Tiilikainen

Evakkoon joutuvan imatralaisen Kosken koulun tuleva sijainti on haarukoitu. Imatran hyvinvointilautakunnan puheenjohtajisto on linjannut kolme vaihtoehtoa, joista yksi valittaneen syksyn aikana.

Vaihtoehdot ovat Imatrankosken urheilukenttä, Imatrankosken kirkon ja Kosken koulun välinen parkkipaikka tai Imatrankosken koulun yhteydessä oleva Mikonpuiston liikuntakenttä.

— Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole kuin nämä kolme vaihtoehtoa, mutta jos virkamiesselvityksessä tulee esiin muita varteenotettavia seikkoja, jotka puoltaisivat muuta ratkaisua, ne tullaan tietysti ottamaan huomioon, kertoo Imatran hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja Arto Siitonen.

Kaupunki tekee suunnittelua yhdessä koulujen henkilökuntien ja vanhempaintoimikuntien kanssa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään 3. lokakuuta hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

— Rehtorit lähtevät nyt työstämään jatkoselvitystä. Tavoitteena on, että vuorovaikutus pelaisi mahdollisimman hyvin ja tietoa jaettaisiin avoimesti, kun sitä saadaan. Pyrimme huomioimaan nämä mielipiteet lautakunnassa ja tekemään niiden pohjalta ehdotuksen kaupunginhallitukselle, Siitonen toteaa.

Väistötilat on tarkoitus ottaa käyttöön ensi syksynä. Kaikissa esillä olevissa vaihtoehdossa on Siitosen mukaan sekä hyvät että huonot puolensa.

— Tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, mikä vaihtoehdoista on todennäköisin. Huomioon otettavia näkökulmia ovat muun muassa oppilaiden koulumatkat, turvallisuuskysymykset ja minkä verran käyttämätöntä tilaa on.

Siitosen mukaan on tärkeää, että asiat etenevät nopeasti.

— Mitä pikemmin pääsemme tekemään ratkaisuja, sitä nopeammin pääsemme suunnittelemaan, minkälaiset moduulit sinne on viisainta rakentaa.