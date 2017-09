Kuva: Anu Pakarinen

Työnjohtaja Hanna Nevalaista turhauttaa. Imatran kaupunki toimittaa polttopuuta Lammassaaren invalaavulle ja leijonakodalle tasaiseen tahtiin. Niin ikään kaiken aikaa sitä varastetaan laavuilta.

— Jos laavulle on juuri viety puuta kuukauden tarpeisiin ja se häviää viidessä päivässä, ei kyse voi olla muusta kuin varkauksista.

Puuta viedään Nevalaisen mukaan merkittäviä määriä.

— Sitä voi hävitä irtomoteissa puolikas, kokonainen ehkä kolmekin. Puuta viedään veneellä, autolla, moottorikelkalla. Varastelu alkaa, kun kesämökkikausi alkaa.

Kaupungilla on ajoittain pohdittu, onko polttopuuta enää mielekästä toimittaa laavuille.

— Kyse on kuitenkin kaupunkilaisten palvelusta ja retkeilyyn kannustamisesta.

Vastoin yleistä luuloa kaupunki ei toimita puuta muille kuin Lammassaaren laavuille.

— Joillekin nuotiopaikoille polttopuita ovat tehneet yksityiset ihmiset hyvän hyvyyttään. Niiltäkin on käyty puuta viemässä veneen kanssa.

Myös jatkuva ilkivalta on tuttua laavuilla. Lammassaaren invalaavun halkomatelinettä rikotaan säännöllisesti. Mellonlahden laavulla on heitelty roskiksia veteen ja Mellonmäen päältä niitä on paiskottu alas rinteeseen.

— Käymme laavukierroksella vähintään kerran viikossa. Aina siellä jotain ei-toivottua on tehty. Tällaisen toiminnan takia joudumme pohtimaan, voidaanko palveluja jatkaa.