Vauhti-Vaunu vaikeuksissa, konkurssi mahdollinen — yhtiö lupaa tarkempia tietoja tiistaina

Kuva: Harri Manskinen

Kaakon alueella on tulossa järjestelyitä autokaupassa. Perinteinen 70-vuotias Vauhti-Vaunu on vaikeuksissa, ja toiminnan tulevaisuus vaakalaudalla. Yhtiö on ollut viime vuodet raskaasti tappiollinen. Jopa konkurssi on Etelä-Saimaan tietojen mukaan mahdollinen.

Vauhti-Vaunun markkinointinimellä autokauppaa harjoittava Saimaa Invest Oy toimii neljässä kaupungissa.

Toimitusjohtaja Petri Honkanen ei tässä vaiheessa halua kertoa tilanteesta tarkemmin. Yritys aikoo tiedottaa asiasta tiistaina iltapäivällä.

— Kommentit ja faktat annetaan huomenna iltapäivällä, sanoo Honkanen.

Muun muassa sosiaalisessa mediassa on arvuuteltu vilkkaasti toiminnan tulevaisuutta, koska muuttuva tilanne on ollut silmin nähtävä. Liikkeet ovat tyhjentyneet autoista, ja huoltoaikoja ei ole enää annettu tuleviksi viikoiksi. Esimerkiksi Lappeenrannassa Vauhti-Vaunun tilat olivat maanantaina iltapäivällä selkeästi vajaakäytössä. Uusien autojen ja vaihtoautojen määrä oli vähäinen.

Vauhti-Vaunulla on noin 80 työntekijää. Perheyrityksen kotipaikka on Mikkeli.

Liike on Ford-myyjä Mikkelissä, Savonlinnassa ja Kotkassa.

Opelia ja Subarua Vauhti-Vaunu on myynyt Mikkelissä, Lappeenrannassa, Savonlinnassa ja Kotkassa.

Vuosittain yhtiö on myynyt noin 2 600 henkilöautoa. Lisäksi Vauhti-Vaunu myy hyötyajoneuvoja.

Automyynnin ohella toimintaan kuuluvat huolto- ja varaosapalvelut. Toimipisteitä on vuosien aikana laajennettu ja saneerattu mittavasti maahantuojien toivomusten mukaisiksi. Yhtiön näkemyksenä on ollut se, että laaja toiminta takaisi volyymin ja palveluvoiman ja tasoittaisi paikkakuntakohtaisia eroja.

Edustetuissa merkeissä ja toimipisteissä on ollut vaihtuvuutta paikkakunnittain. Vauhti-Vaunun nimellä on aiemmin myyty esimerkiksi Kiaa ja Land-Roveria. Vielä viime vuosikymmenellä yritys toimi myös Varkaudessa ja Imatralla.

Noin kaksi vuotta sitten Mikkelissä Vauhti-Vaunun valikoimiin tulivat Opelit, kun Karikon Autotalon liiketoiminta loppui.

Viime tilinpäätöksen perusteella Saimaa Investin liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto miinuksella 600 000 euroa. Liiketoiminta on tappiollista myös aiempina vuosina.