Tekninen johtaja ei lupaa korvauksia Taavetin vesiongelmista kärsineille – ”Ihan normaaliin tapaan laskutetaan”

Kuva: Kimmo Seppälä

Veden keittokehotus jatkuu Taavetin Sorosenniemessä kolmatta viikkoa. Perjantaina otetuissa vesinäytteissä näkyi kolibakteereita, joten juotavaksi ja ruuanlaittoon tarkoitettu vesi tulee edelleen keittää.

Veden keittokehotus alkoi Taavetissa 25. elokuuta. Sorosenniemen noin 10 taloutta lukuun ottamatta keittokehotus on sittemmin purettu.

Pitkittyneestä ongelmasta huolimatta tekninen johtaja Erik Forsten Luumäen kunnalta ei lupaa korvauksia taavettilaisille. Vesilaskut tulee maksaa normaaliin tapaan.

— Joitakin yksittäisiä kysymyksiä on asiasta tullut. Tämä menee ihan sopimusehtojen mukaisiin toimenpiteisiin. Ei ole ollut kuin keittokehotus, vedenkäyttö ei ole estynyt kokonaan, Forsten sanoo.

— Jos jossakin yksityistaloudessa on jouduttu juoksuttamaan vettä kunnan töiden takia, siltä ajalta ei laskuteta. Tällaiset asiat on asukkaitten kanssa sovittu. Muuten ihan normaaliin tapaan laskutetaan.

Veden likaantumisen aiheuttajaksi on epäilty verkoston venttiilin korjaustöitä. Tiedossa ei ole, onko epäpuhtauksia joutunut verkostoon korjauksen yhteydessä vai ovatko verkostossa jo olleet sakat lähteneet liikkeelle.

— Sitä ei ole saatu varmistettua. Varmaan koskaan ei saada tietää, onko tilanne lähtöisin niistä toimenpiteistä.

Veden juoksutusta Sorosennimessä jatketaan edelleen. Sen on katsottu puhdistavan verkostoa.

— Se on nähty, että juoksutuksella se saadaan puhtaaksi. Sorosenniemi on verkoston loppupäässä, missä luontainen kulutus on pientä. Sinne tehtiin aiemmin oma uusi liitos verkostoon, että saadaan juoksutettua vettä. Juoksutusta tehostetaan yöaikoihin, silloin ei muuta käyttöä käytännössä ole.