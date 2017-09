Kuva: Ilkka Parviainen

Lappeenrantalainen Ilkka Parviainen edusti Lappeenrantaa Yhdysvalloissa viime viikolla, historian suurimmissa parta- ja viiksikisoissa.

Kisat järjestettiin 1. — 3. syyskuuta Teksasin Austinissa.

Erilaisille parroille ja viiksille oli 27 sarjaa, ja niissä kisasi 738 ihmistä, 33 maasta. Parviainen oli ainoa mukana ollut suomalainen.

Hän pokkasi kilpasarjassaan, Dali-viiksissä, hopeaa.

Dali-viiksisarja painottaa viiksien symmetriaa ja sitä, että ne sopivat kantajansa kasvonpiirteisiin. Siksi Parviaisen piti pätkäistä kasvokarvoituksiensa pituuksista melkein puolet pois.

— Ennen leikkaamista vahasin viikset päästä päähän ja mittasin. Niiden pituus oli yli 27 senttiä.

Viikset valitsevat kantajansa

Dali kiehtoi Parviaista jo valmiiksi, mutta kilpasarjan valinnalle oli myös muunlaisia syitä.

— Viiksi- ja partapiireissä on sellainen sanonta, että viikset tai parta valitsevat sinut. Ne kasvatetaan sellaisiksi, mikä sopii itselle parhaiten.

Kuva: Ilkka Parviainen

Eikä kaikilla kaikenlainen karva edes kasva. Siksi viiksi- ja partapiireissäkin on paljon myös kateutta.

Mahdollisimman pitkät viikset ovat näyttäviä, mutta niitä ei välttämättä voi pitää kuin tietyllä tavalla. Ja vaikka kuinka haluaisi, jäykkää karvaa ei aina saa käherrettyä kiehkuralle.

Pyyntö tuomariksi

Austinin kisoja ennen Parviainen on osallistunut kaksiin MM-kisoihin, vuonna 2015 Itävallassa ja vuonna 2013 Saksassa.

Vanhan ja uuden mantereen viiksi- ja partapiireissä on eroja, hän sanoo.

— Euroopassa partakulttuuri on enemmän ukkoutunutta, kilpailuhenkisempää vanhan liiton meininkiä. Yhdysvalloissa kisaamiseen liittyy myös hyväntekeväisyys ja hauskanpito.

Parviainen höysti omaa esiintymistään muovihummerein: loihtihan Dali uransa aikana useampiakin hummeripuhelimia, eli taideteoksia, joissa puhelimen luurit oli korvattu muovisella hummerilla.

Hänen viiksensä ja esiintymisensä herättivätkin ansaitsemaansa huomiota. Sarjan hopeatilan lisäksi kisan arvovaltainen jury pyysi häntä tuomariksi jatkossa.

— Se on kunnia. Yleensä tuomaristo koostuu ammattilaisista.