Imatralainen Tornator lahjoittaa 261 hehtaaria maata suojelukohteiksi – Etelä-Karjalassa 2,5 hehtaarin suoalue Ruokolahdella

Imatralainen metsäyhtiö Tornator lahjoittaa 261 hehtaaria maata suojelukohteiksi. Lahjoituksella Tornator osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan. Kampanjan tarkoituksena on kutsua maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Vt. metsätalous- ja ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen Tornatorilta kertoo, että lahjoituksellaan yhtiö haluaa olla mukana edistämässä arvokkaiden kohteiden säilymistä tuleville sukupolville.

— Teemme talousmetsien luonnonhoitoa normaalin käsittelyn yhteydessä ja olemme aktiivinen suojelualueiden perustaja.

Yhtiö lahjoittaa suojeluun kahdeksan aluetta kahdeksassa eri maakunnassa. Etelä-Karjalassa lahjoitusalue on Ruokolahden Virmutjoella sijaitseva suoalue. Alue on kooltaan noin 2,5 hehtaaria.

— Siellä esiintyy uhanalaisia luhtaisia suotyyppejä, kuten pensaikkoista luhtaa, pajuluhtaa ja luhtaista nevakorpea.

Muutkin alueet ovat suokohteita.

— Arvokkaita kohteita, joissa on uhanalaisia suotyyppejä ja uhanalaisia lajeja. Osalla näistä on myös virkistyskäyttöä jonkin verran. Kaikki on todettu arvokkaiksi eri tavoilla.

Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan.

Aiemmin Etelä-Karjalassa kampanjaan on osallistunut ainakin Lappeenrannan kaupunki perustamalla Pappilanniemeen noin 29 hehtaarin luonnonsuojelualueen.