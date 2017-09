Perinnettä moderniin sekoittava musiikki kutsuu matkalle luovutetusta Karjalasta tähän päivään. Anne-Mari Kivimäen konsertti Lakkautettu kylä herättää keskiviikkoiltana Imatran taidemuseossa eloon koskettavat muistot menneestä maailmasta.

Sävelet ja tulkinta soljuvat yhteen seinälle heijastuvien valokuvien kanssa. Kokonaisuus luo kuvan Suistamosta, rajan taakse jääneestä karjalaiskylästä. Matkaan lähteneiden evakoiden mukana konsertti pohtii sota-aikaa, kodin jättämistä ja nykytodellisuutta venäläisessä kylässä.

Kivimäen ja Koikkalaisen yhteinen työ

Teos on syntynyt karjalaisen perinteen tutkimustyöstä ja entisten suistamolaisten tapaamisten pohjalta. Musiikki on Kivimäen ja valokuvat Hanna Koikkalaisen, joka on tallentanut ne vuosien 2013—2014 aikana matkoillaan rajan takaiseen Karjalaan. Konsertissa näytetään kuvia myös yksityisalbumeista ja sota-arkistosta.

Matkaa käydään Kivimäelle ominaisen haitari-trancen tahdissa. Konsertissa kuullaan myös sota-ajan suosikkisävelmiä ja karjalan kielistä arkistomateriaalia.

Tarinankertoja vuosisadan takaa vei mukanaan

Kivimäki on sukeltanut menneisyyteen Suomen Kirjallisuuden Seuran arkistojen avulla. Muusikon matkaan on sieltä tarttunut kollega vuosikymmenien takaa, tarinankertoja ja haitarinsoittaja Ilja Kotikallio.

Kotikallio syntyi Suistamon kylässä vuonna 1894 ja hänen haastattelunsa on tallentunut karjalaisen kansanperinteen keräyskilpailussa 1950-luvulla. Kotikallion tapa kertoa praasniekoista, illatsuista, karhunmetsästyksestä, pirtunhakureissuista, syntymästä ja kuolemasta sytytti Kivimäen.

Vaikka 1900-luvun perinteen kerääjät suosivat lähinnä kanteleen soiton ja runouden tallentamista, onnistui Kivimäki löytämään myös nauhan Kotikallion soitosta. Vuodelta 1958 peräisin olevalla tallenteella Kotikallio soittaa karmuunillaan, yksi-rivisellä haitarilla muun muassa ripaskaa.

Mukana Pekko Käppi ja Ville Leinonen

Konsertissa esiintyy tuotannolle varta vasten perustettu orkesteri, joka vilisee alansa tähtiä. Kymmenen hengen kokoonpanossa ovat mukana muun muassa jouhikon soitollaan suosioon noussut Pekko Käppi sekä tanssin ja teatterin parissa paljon esiintynyt Piia Kleemola. Kitaraa yhtyeessä soittaa paremmin pop-uraltaan tunnetuksi tullut Ville Leinonen.

Vaikka kokonaisuus pohjautuu 1900-luvun alkuun ja Suistamon kylään, tarkoittaa Suistamo Kivimäelle enemmän mielikuvituksellista paikkaa. Nykypäivän kansanmusiikki kohtaa vanhat perinteet. Kohtaamisesta jalostetaan vanhoja sävellyksiä ja luodaan uusia, jopa muusikon rajoja koetellen.

Suistamo on osa tohtorintutkintoa

Anne-Mari Kivimäki on palkittu muusikko, jonka Suistamo-projekti on osa taiteellista tohtorintutkintoa. Lakkautettu kylä -albumi valittiin vuoden 2015 kansanmusiikkilevyksi. Sarjan toinen julkaisu Pahan laulu ilmestyi kesäkuussa 2014.

Kivimäki soittaa muun muassa duo Puhti -kokoonpanossa ja Juurikadun orkesterissa. Näkyvimmin Kivimäki on esillä Pauli Hanhiniemen kanssa esiintyvässä Hehkumossa.

Kivimäki on voittanut valtakunnallisen Konsta Jylhä -soolokilpailun vapaan sarjan vuonna 2013. Viime aikoina Kivimäki on toiminut säveltäjänä ja esiintyjänä muun muassa Tampereen Työväen Teatterin tuotannoissa.

Lakkautettu kylä -konsertti keskiviikkona 13.9. kello 19.

Lähteenä käytetty Anne-Mari Kivimäen Suistamo-tutkimusta.