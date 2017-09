Fysiikkavalmentaja Arttu Rossi vaihtaa Catzin Pesä Yseihin

Kuva: Pesä Ysit

Fysiikkavalmentaja Arttu Rossi liittyy Pesä Ysien valmennusryhmään. Rossi toimi aiemmin 11 kauden ajan lappeenrantalaisen Catzin fysiikkavalmentajana, mutta lopetti tehtävässä viime kauden jälkeen.

— Catzin jälkeen oli vakaa aikomus olla tekemättä mitään valmennuspuolella, mutta aika nopeasti lopettamisuutisen jälkeen Ville Lantta oli yhteydessä ja siitä ajatus lähti hautumaan, Rossi sanoo Pesä Ysien tiedotteessa.

— Noin kuukauden pohdin asiaa ja päätin tähän mielenkiintoiseen tarjoukseen tarttua. Tämä uusi haaste on siinäkin mielessä hyvä asia, että tulee uusia virikkeitä uuden lajin kanssa, eikä ajatukset pääse urautumaan liikaa, Rossi kertoo.

Rossi vastaa Pesä Ysien naisten Superpesisjoukkueen fysiikkavalmennuksesta. Talvisaikaan tehtäväkenttä on moninaisempi.

— Lajin luonteeseen kuuluu, että osa pelaajista on talvella opiskelemassa Lappeenrannan ulkopuolella ja sen vuoksi harjoitusringissä on kymmenkunta junioria talvella mukana. Superin joukkue kokoontuu leiriviikonloppuina yhteen ja muun ajan pelaajat harjoittelevat omatoimisesti tekemien treeniohjelmien mukaan.

Rossi sanoo, että hänen odotetaan luovan joukkueeseen enemmän räjähtävyyttä, nopeutta ja voimaa.

— Pesäpallossa on kyse reagointipelistä, jossa lähtönopeus eri suuntiin on keskeistä. Hyvä fyysinen kunto yhdistettynä lajiosaamiseen on äärimmäisen tärkeää ja kuten muissakin pallopeleissä kyky pelata peliä laadukkaasti lähtee usein liikkuvuudesta.

Ysien valmennustiimin muut jäsenet ovat pelinjohtaja Juho Kaikko ja valmentaja Sampo Nieminen.