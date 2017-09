”Tuli tasan sen verran, mitä odotin” – päähän taklannut SaiPan Cody Kunyk on sivussa vielä neljästä ottelusta

Kuva: Mika Strandén

Jääkiekkoliigan kurinpitodelegaatio on määrännyt SaiPan kanadalaishyökkääjä Cody Kunykille viiden ottelun pelikiellon.

Kunyk taklasi viime perjantaina pelatussa ottelussa KooKoon Michael Kerästä rumasti päähän.

Liiga ei ole vielä pelikiellosta tiedottanut, mutta pelaajaa ja seuraa on informoitu asiasta.

— Tuli tasan sen verran, mitä odotin, SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä kommentoi pelikieltoa.

Ottelun jälkeen Kunyk asetettiin väliaikaiseen pelikieltoon, eikä hän pelannut lauantaina KooKoota vastaan Kouvolassa. Näin ollen kanadalaisella on pelikieltoa sovittamatta vielä neljä ottelua.

— Lähtökohtaisesti meiltä on aika taitava sentteri pois seuraavat neljä peliä. Pelaajakauppa on nyt kiinni, niillä mennään mitä on, Lehterä sanoo.

Pelikieltoon johtanutta taklausta Lehterä ei sen kummemmin kommentoi.

— Se tuli ja meni. Odotan, että Cody hyppää mukaan meidän ensi viikon viimeiseen peliin. Siihen asti hän treenaa kovaa ja totuttelee aikaeroon.

SaiPa on aloittanut liigan kahdella tappiolla paikallisvastustajalleen KooKoolle. Maaliero on murheellinen 3—11.

Tällä viikolla SaiPa pelaa keskiviikkona vieraissa Ilvestä ja perjantaina kotona TPS:aa vastaan. Ensi viikolla Kunyk on sivussa vielä kotiottelusta HPK:ta ja vierasottelusta Pelicansia vastaan.

Kunyk on jälleen pelikelpoinen, kun HIFK saapuu Kisapuistoon lauantaina 23. syyskuuta.