Virkamiesten saama palaute on usein joko sapiskaa tai hiljaisuutta — Tutkijan mukaan kritiikin pelko voi pahimmillaan saada jättämään tarpeellisia asioita tekemättä

Kuva: Päivi Virta-Salo

Tuntematon ihminen tuli kadulla länkyttämään. Se meni ihon alle.

Näin sanoi taipalsaarelainen Toni Pöntelin Etelä-Saimaalle tällä viikolla. Lappeenrannan kaupungin ympäristötarkastajana toiminut Pöntelin kertoi Blue White Eagle -aluksen aiheuttamasta stressistä.

Pöntelinin mukaan häntä syyllistettiin, ja häneltä tiukattiin, miksei hän saa hoidettua laivaa pois Rauhan rannasta.

Syyllistäminen ja asioiden henkilöityminen on tyypillistä, kun asiat eivät suju niin kuin ennakkoon on ajateltu, kertoo hallintotieteen professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta. Hänen mukaansa on yleistä, että ihmisten arkipäivää koskevat asiat herättävät keskustelua ja voimakastakin kritiikkiä.

— Sosiaalinen media lisää syyllistämisen vauhtikerrointa, Stenvall toteaa.

Syyllistäminen liittyy vahvasti ihmisen toiminnan psykologiseen puoleen.

— Yllättävää on, että tässä tapauksessa negatiivinen huomio on keskittynyt virkamieheen. Yleensä railakasta kritiikkiä saavat poliitikot tai kaupunginjohtaja.

Avoimuus on tärkeää

Avoimen hallinnon periaate on tärkeä lähtökohta virkamiesten työssä.

— Ihmisten palaute on tärkeää. Sen avulla voidaan vaikuttaa asioihin, Stenvall toteaa.

Toisaalta sosiaalinen media ja julkisuus antavat mahdollisuuden ylilyönteihin.

— Työntekijälle se on raskasta. Negatiivinen palaute vaatii aina käsittelyä.

Herkästi liikkeelle lähtevää somekohua vastaan voi olla vaikea puolustautua.

— Julkisen työn tekijöiltä vaaditaan paineensietokykyä. Ihmiset ovat nykyään vähemmän piilossa.

Rohkeita johtajia

Stenvall kertoo, että hän tietää tapauksia, joissa julkishallinnon tarpeellisia muutoksia on jätetty tekemättä, koska on pelätty siitä aiheutuvaa somemylläkkää. Tällaisia asioita ovat olleet esimerkiksi palveluihin kohdistuvat muutokset kuten koulujen lakkauttamiset.

— Tämä aika vaatii rohkeita johtajia. He asettuvat muutoksen ja kritiikin kohteeksi monesti omilla kasvoillaan.

Toisaalta ammattitaito myös suojelee työntekijää.

— Kaikki lähtee siitä, että faktat kerrotaan ja asioista puhutaan avoimesti. Epäasialliseenkin palautteeseen kuuluu vastata asiallisesti.

Mistä aiheesta olet saanut paljon palautetta?

Kristiina Pihlajamäki, Luumäen ja Savitaipaleen palvelujohtaja ja Eksote-yhteyshenkilö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten puhelimissa oli muutama vuosi sitten ongelmia. Silloin Kristiina Pihlajamäen puhelin soi tiuhaan.

— Sonera ei saanut linjoja toimimaan. Ihmiset putosivat puhelinlinjoilta eivätkä soittopyynnöt menneet perille, Kristiina Pihlajamäki sanoo.

Kuva: Arto Pihlajamäki

Hän saa palvelujohtajana palautetta sekä yksittäisiltä ihmisiltä että järjestöiltä. Se on yleensä mietittyä ja rakentavaa.

— Selvästi yleisin on puhelinsoitto, sähköposteja tulee myös. Joskus myös sovitaan, että tavataan kasvotusten.

Markku Immonen, Lemin tekninen johtaja

Jos Markku Immonen saa kuntalaisilta palautetta, syynä on yleensä ympäristönhoito.

— Lähinnä palaute koskee kadunvarsia ja uimarantoja. Että puskat ovat taas niin korkeina, että olisi kiva, jos joku kävisi laittamassa matalammaksi.

Isompana tapauksena Immonen mainitsee vesijohtoputken hajoamisen Kuukanniemessä helmikuussa 2016. Alkuun tuli joku poikkipuolinenkin sana, että vahingosta olisi pitänyt tiedottaa jo ennen kuin se tapahtui, mutta lopulta ihmiset suhtautuivat tilanteeseen ymmärtäväisesti.

— Ihmiset huomasivat, että teimme kaikkemme saadaksemme asiat kuntoon, ja pystyimme kuitenkin järjestämään puhdasta vettä asukkaille. Siitä tuli kiittävää palautetta.

Mirka Rahman, Lappeenrannan markkinointi-, matkailu- ja asiakaspalvelupäällikkö

TV-sarja Sorjosen kynttiläkulkuekuvauksiin tuli 400 avustajaa. Toiveena oli ollut jopa 2 000. Silloin kaupungin viestintä sai nettikeskustelussa ryöpytystä.

— Että eikö kaupungin viestintä osaa tehdä mitään oikein, Mirka Rahman kuvailee.

Hän oli auttanut tv-sarjan kuvausryhmää jakamalla tietoa kuvauksista.

Kuva: MIKA STRANDÉN

Suurin osa negatiivisista kommenteista tulee vastaan netissä. Rahman osallistuu toisinaan sosiaalisen median keskusteluihin ja korjaa väärinkäsityksiä. Nimettömiä, asiattomia kommentteja hän ei kuitenkaan kommentoi. Sorjos-tapauksessa joku muu vastasi.

— Joku kommentoi sinne, että eihän tämä oikeastaan ollut kaupungin tehtäväkään.

Topiantti Äikäs, Imatran kaupunkikehitysjohtaja

Imatran venesatama on jäänyt Topiantti Äikkään mieleen aiheena, joka kirvoitti runsaasti palautetta. Hänen mukaansa keskustelua käytiin kuitenkin hyvässä hengessä.

— Lähinnä palaute liittyi venepaikkojen hintoihin ja epäilyihin siitä, pystyykö ulkopuolinen toimija tekemään hyvää jälkeä.

Myös yleiskaavat puhuttavat. Palautetta tulee enimmäkseen sähköpostitse, ja siihen pyritään myös vastaamaan.

Kuva: mIKA sTRANDÉN

— Esimerkiksi Facebookin Imatra-ryhmän viestiketjuja kyllä seurataan, ja jos havaitaan ihan selvä asiavirhe, niin siihen vastataan.

Jos netissä puhutaan esimerkiksi siitä, että Imatra ei hoida Rauhan alueen teitä, voidaan muistuttaa, etteivät ne asiat kuulukaan Imatran kaupungille.

Tuija Willberg, Lappeenrannan hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja

Tuija Willberg saa yleensä palautetta asioista, joista hänen toimialansa on sitä toivonutkin.

— Esimerkiksi palvelurakenneuudistuksista tulee adresseja ja kirjelmiä. Alkuvuodesta esiteltiin asukasilloissa tulevia investointeja, ja niistä on tullut myös palautetta. Se on ihan toivottavaa, kun asiat ovat suunnitteluvaiheessa.

Kuva: kai skyttä

Hän arvelee, että moni palaute menee suoraan kouluun tai päiväkotiin.

— Suoraan puhelimitse tai sähköpostilla sitä tulee minulle vain vähän. En tiedä, käydäänkö keskustelua Facebookissa. En ole Facebookissa yksityishenkilönä, enkä seuraa siellä käytävää keskustelua.