Tassuväestä on moneksi: eteläkarjalaiset koirat ovat monipuolisia seuralaisia

Koirat ovat lenkkiseuralaisia, työtovereita, sylikavereita ja harrastuskumppaneita emännilleen ja isännilleen. Ei siis ihme, että tätä valloittavaa perheenjäsentä kutsutaan myös ihmisen parhaaksi ystäväksi. Eteläkarjalaiset koirien omistajat kertovat lemmikeistään ja elämästään niiden kanssa.

Nortti, 2, harmaa norjanhirvikoira

Kuva: Jasmin Ojalainen

Viime syksy oli Nortin ensimmäinen metsällä, ja vuoden aikana kaatui kolme hirveä sekä kolme villisikaa. Nortilla on vielä harjoiteltavaa metsästysreissuilla, ja se saisi totella paremmin. Luonteeltaan se on kiltti ja perheenjäsenenä rauhallinen, tulee lasten kanssa toimeen. Koira asuu ja viihtyy pääosin ulkoaitauksessa. Metsällä ei tulisi käytyä läheskään yhtä paljon ilman koiraa, joten sen hankkiminen oli selvä ratkaisu. Yli puolet metsästyksestä on koiran kanssa touhuamista.

Omistaja Jaakko Honkaniemi, Joutseno

Nimppa, 2,5, ja urospentu, 2 viikkoa, shetlanninlammaskoira

Kuva: Jasmin Ojalainen

Liettuasta tuotu Nimppa on rauhallinen, viihtyy sylissä ja nauttii huomiosta. Nimppa on ensisynnytyksen jälkeen ollut todella hyvä emo. Tuore äiti on viihtynyt pennun kanssa, mutta ei ole pentulaatikon äärellä häärivistä ihmisistä mustasukkainen. Askelia tapaileva pentu on kasvanut vauhdilla, sillä ruokaa on ainokaiselle riittänyt. Koirista tuli omistajan elämäntapa 14-vuotiaana.

Omistaja Minna Hämäläinen, Kennel Pyrytuulen, Ruokolahti

Vili, 6, australiankelpie

Kuva: Jasmin Ojalainen

Oppivainen ja tottelevainen Vili on hyvä agility-harrastuskaveri. Ulkona Vili tervehtii uusia ihmisiä uteliaana, mutta kotona se vastaanottaa vieraat joskus varauksella. Vili ja kotoa löytyvä walesinspringerspanieli Patu tulevat hyvin toimeen ja ovat kuin perheenjäseniä. Koiraharrastukseen saa uppoamaan lähes kaiken vapaa-ajan. Vili on hyvin aktiivinen ja saattaisi pitkästyä pelkästään sohvakoirana.

Omistaja Tapio Jäppinen, Imatra

Hilla, 7 kk, lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira

Kuva: Jasmin Ojalainen

Hillan on tulevaisuudessa tarkoitus osallistua näyttelyihin. Näyttelytreenit ovat sosiaalistamista ja kontaktin hakemista, sillä rotu on jonkin verranvarautunut vieraita kohtaan. Muutaman kerran vuodessa näyttelyissä muiden koirien kanssa käyneenä niissä kiinnostaa rodunomaisuuden arviointi, eivät niinkään tittelit. Koirat ovat tasavertaisia perheenjäseniä, ja yli 20 vuotta jatkunut harrastus on lähes koko elämä.

Omistaja Tanja Salomies, Joutseno

Manu, 1, karkeakarvainen mäyräkoira

Kuva: Jasmin Ojalainen

Manun lempipaikka kotona on nojatuoli. Lenkkikaverin lisäksi hyvä koti- ja seurakoira. Ihmiset kiinnostavat sitä eniten, ja Manusta onkin tullut koko naapurustolle tuttu lenkkeilijä. Kyllä koira on ihmisen paras ystävä, olisi vaikea kuvitella arkea ilman. Koira ymmärtää usein omistajaansa paremmin kuin moni ihminen. On ihana tulla kotiin, kun täällä on joku vastassa.

Omistajat Katri ja Reijo Mäkelä, Joutseno

Kille, 3, ja Konsta, 8, saksanpaimenkoira

Kuva: Jasmin Ojalainen

Isä ja poika ovat opetuskäytössä työskentelevät virkakoirat. Koulutus kestää läpi koiran elämän, mutta ne pyritään saamaan työvalmiiksi kaksivuotiaina. Konsta on hyvin utelias ja itsevarma, Kille puolestaan energinen mutta pidättyväisempi. Koiran ja ohjaajan välinen suhde on koulutuksen perusta. Molemminpuolinen luottamus syntyy työtilanteiden lisäksi arkielämän kanssakäymisestä. Rajavartiosto omistaa koirat.

Ohjaaja Juha Pasanen, Imatra

Diiva, 3,5, whippet (oikealla)

Kuva: Jasmin Ojalainen

Diiva on yksi kuusihenkisen koiralauman jäsenistä. Se nauttii vapaana juoksemisesta metsässä ja onkin osallistunut maastojuoksukisoihin. Koira on kiltti ja lempeä sekä omaa voimakkaan saalistusvietin. Koiraharrastus ja –kasvatus on elämäntapani, johon menee kaikki vapaa-aika. Whippetit sopivat elämäntyyliini, sillä ne helppoja mutta monipuolisia harrastuskoiria. Arki viiden whippetin ja yhden papillonin kanssa ei ole niin kaoottista kuin monet luulevat.

Omistaja Anna Reponen, Kennel Mimi Chill’s, Imatra

Väinö, 7 kk, walesinpaimenkoira – cardigan

Kuva: Jasmin Ojalainen

Väinö on utelias ja leikkisä, mutta uudet tilanteet jännittävät vielä. Perustottelevaisuutta harjoitellaan tottelevaisuus- eli toko-treeneissä, jotta yhteinen arki sujuisi mukavammin ja tutustuisimme toisiimme paremmin. Yhteistyö koiran kanssa viehättää harrastuksessa. Onnistumisen tunne on palkitsevaa, ja harrastus kehittää myös omia hermoja. Koiralta saa sitä, mitä tilaa — koiran koulutus on samalla omistajan koulutusta.

Omistaja Sari Meuronen, Imatra

Norton, 11, borderterrieri

Kuva: Jasmin Ojalainen

Norton on ollut osa imatralaisen Artun koiratarvike-liikkeen arkea koko ikänsä. Toimistokoirana se on ottanut kaupan reviirikseen. Luonteeltaan Norton on ihmisrakas ja omaa terrierille ominaisen syttyvyyden. Se ei ole varauksellinen vieraita kohtaan. ikäisekseen virkeä Norton tykkää tarkkailla liikennettä kaupan ikkunasta. Se on oppinut yhdistämään oven liiketunnistimesta syttyvän takahuoneen valon asiakkaan saapumiseen.

Omistaja Riitta Natunen, Imatra