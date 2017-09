Häkkinen ei asetu ehdolle arkkipiispan vaalissa — piispa haluaa palvella kirkkoa Mikkelin hiippakunnassa

Kuva: Kimmo Seppälä

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ei aio asettua ehdolle arkkipiispan vaalissa. Päätöksestään Häkkinen kertoo tuoreessa Facebook-päivityksessään.

— Kirkkomme arkkipiispa vaihtuu kesäkuun 2018 alusta lukien ja keskustelu tulevasta arkkipiispasta on käynnistynyt. Myös minun nimeni on esiintynyt julkisuudessa. Olen saanut eri puolilta maata yhteydenottoja, joissa toivotaan minun asettuvan ehdolle arkkipiispanvaalissa. Olen niistä kiitollinen, sillä ne kertovat luottamuksesta. Olen päätynyt siihen, että kutsumukseni on palvella kirkkoamme Mikkelin hiippakunnassa, toteaa Häkkinen.

Arkkipiispan vaali järjestetään arkkipiispa Kari Mäkisen jäädessä eläkkeelle kesäkuun alussa. Mäkinen on toiminut virassaan kahdeksan vuotta.