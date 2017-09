Deata eli Mikael Hertell kuvaa elämäänsä verkkoon omassa kodissaan — Youtube-videoita on katsottu lähes 100 miljoonaa kertaa

Kuva: Vesa Laitinen

Nuori mies makaa sängyllä ja puhuu katsojalle Youtube-videolla. Ei huvita nousta ylös. Koulussa pitäisi jo olla, ja hän kadehtii kissaansa, joka saa vääntäytyä uuteen asentoon ja jatkaa uniaan.

— Tiedätteks te sen fiiliksen, kun makaatte sängyssä, mut pitäisi nousta? Hyvä, mäkin tiedän sen fiiliksen. Kun te vaan näkisitte tän kameran lävitse, kuinka väsynyt joku voi olla, hän sanoo katsojalle.

Tuosta hetkestä viime vuoden huhtikuussa Mikael Hertellin eli Deatan elämä on muuttunut yhä tiiviimmäksi tubettamiseksi. Siitä on tullut työ.

Internet on ollut olemassa koko Hertellin elämän ajan. Espoolaiskotiin syntyneen pojan vanhemmat erosivat jo tämän vauva-aikana. Lapsuuden arkea oli elämä kahdessa kodissa, äidin ja isän luona, missä asui myös kaksi nuorempaa veljeä.

Hertell asui äitinsä kanssa parikymppiseksi ja muutti omilleen kaksi vuotta sitten. Hän kuvailee itseään hyperaktiiviseksi ihmiseksi, jota kiinnostaa kokeilla uusia asioita.

Tubettamisen eli videoiden tekemisen verkkoon Youtube-kanavalle Hertell aloitti 17-vuotiaana. Sitä ennen hän oli tehnyt Minecraft-pelivideoita kavereidensa kanssa. Porukan saaminen kokoon oli kuitenkin hankalaa, ja Hertell päätti kokeilla videoiden tekemistä yksin. Ensimmäisen oman videonsa hän julkaisi 31. lokakuuta 2012.

Opinnot piti jättää tauolle

Nyt Deatalla on 267 000 tilaajaa, videoilla on 2,4 miljoonaa katselukertaa kuukaudessa ja yhteensä näyttökertoja on yli 92 miljoonaa. Miltä se tuntuu?

— En enää oikeastaan tiedä. Yritän olla tuijottamatta lukuja, en anna niiden aiheuttaa stressiä. Keskityn vain olennaiseen, sisältöön.

Hertell opiskelee ammattikorkeakoulussa mediatekniikan insinööriksi. Opinnot ovat tauolla.

— Ei vaan yksinkertaisesti ehdi. En voi olla kymmenessä eri paikassa samaan aikaan, hän huokaa.

Videoista valtaosan Hertell kuvaa kotona työhuoneessaan, jota hän kutsuu luovuushuoneeksi.

— Yleensä keksin idean samana päivänä ja lähden vaan tekemään.

Aiheena voi olla lähes mitä tahansa.

— En ole asettanut rajoitteita, mistä en tekisi videota. Voin tilata jotain tyhmiä juttuja netistä tai pelaan jotain peliä, kuvaan jonkin tietyn päivän tekemiset tai lomamatkan.

Hertell ei osaa mainita asiaa, jonka hän jättäisi videosta pois tai joka ei sopisi hänen kanavalleen. Youtube on toki asettanut omia sääntöjään: ei pornoa, väkivaltaa, poliittista propagandaa tai yksityisyydensuojaa rikkovaa materiaalia. Kiellettyjen aiheiden listalla ovat lisäksi esimerkiksi mieltä järkyttävät ja toista loukkaavat asiat.

Aina sääntöjen logiikka ei avaudu Hertellille. Elokuussa Youtube rajoitti mainoksia hänen videoistaan ilmeisesti niissä esiintyneen kielenkäytön vuoksi. Samalla mainoksista tullut tulovirta ehtyi.

Nyt Deatan vanhojen videoiden mainokset on palautettu, mutta uudet videot Youtube määrittelee latausvaiheessa ei-mainostajaystävällisiksi sisällöstä riippumatta.

— En ole saanut Youtubelta vastausta, miksi näin on. Ongelma on siinä, että nyt kanavallani on hyvin vaikea tehdä rahaa mainoksilla.

Tapaus sai Hertellin perustamaan sivun joukkorahoituksella toimivaan Patreon-palveluun. Deata-videoiden julkaisu kuitenkin jatkuu yhä myös Youtubessa.

Huonoina päivinä ei kannata kuvata

Onnistunut video on sellainen, jonka Hertell katsoisi itsekin. Kymmenen minuutin videossa materiaalia on yli kaksi tuntia. Leikkaamiseen kuluu muutama tunti, mutta yhteensä yhden videon tekeminen kestää 10—15 tuntia. Hertell tekee niihin itse musiikkia sekä erikoisefektejä.

— Se on se mun juttu. Jotkut kuvaavat 15 minuuttia ja julkaisevat 15 minuuttia.

Valmiin videon Hertell katsoo ensin itse. Jos jälki kelpaa itselle katsottavaksi, Hertell julkaisee videon. Jos ei, video menee roskiin. Kunnianhimo on kasvanut vuosien aikana.

Yli kolmea päivää Hertell ei ole ollut kuvaamatta. Harrastus on muuttunut elämäntavaksi. Tyyli on vaihtunut pelivideoiden tekemisestä oman elämän dokumentointiin. Vai onko kaikki dokumenttia?

Hertell haluaa antaa totuudenmukaisen kuvan elämästään, eikä piilottele mitään. Tyttöystävä Roosakin on päässyt mukaan. Hertell kuvailee suhteen olevan avoimempi ja yhteisempi, kun toinenkin on mukana videoilla, jotka ovat suuri osa Hertellin elämää.

Mutta huonoina päivinä Hertell ei kuvaa.

— Tunne välittyy niin helposti videolle ja se näyttää vaan tosi masentavalle.

Yhtä päivää kuvaavaa videota Hertell on saattanut kuvata viikon ajan.

— Olen mennyt vähän harmaan rajoille. En koskaan sano, että video on yhdestä päivästä. Todennäköisesti se on viikosta. Koetan tehdä videoista mielenkiintoisia, enkä jaksa kuvata sellaista, että käyn kaupassa.

Hertell miettii hetken kysymystä siitä, mitä hän ei kuvaisi.

— Elämässäni ei ole mitään sellaista, minua ei nolota enää mikään. Muiden yksityisasioita en kuvaa.

Tubettamalla tienaaminen ihmetyttää

Tubettamalla voi ansaita hyvin, eikä Hertell täysin ymmärrä ihmettelyjä siitä, miten joku voi tubettaa työkseen.

— Minua pidetään hassuna tyyppinä, kun teen videoita ja otin asuntolainan. Sinä aikana, kun olen tehnyt videoita, kavereitani on irtisanottu vakituisista töistään, mutta yksikään mun tubettajakavereista ei ole saanut potkuja.

Tubettajan tulot koostuvat videoihin sijoitetuista mainoksista, tuotesijoittelusta tai -esittelyistä, tapaamisista fanien kanssa ja yhteistyöstä yritysten kanssa.

Maamme tunnetuimpiin tubettajiin kuuluva Roni Back on kertonut, että tubettaja voi ansaita Suomessa yli 100 000 euroa vuodessa. Hertell toteaa saavansa hieman vähemmän, mutta tarpeeksi, jotta pystyy maksamaan laskunsa.

Aiemmin Hertell sai palkkaa Splay Suomi Oy:n verkostosta, johon hän kuuluu. Nykyisin hänellä on oma yritys.

Hertell aikoo aikoo jatkaa tubettamista niin kauan kuin se tuntuu kivalta.

— Lopetan, jos se alkaa tuntua väkisin vääntämiseltä, mutta tällä hetkellä mun päässä ei ole tällaista ajatusta enkä näe sitä vaihtoehtona.

Tämä ilahduttanee Deatan seuraajia. Ja niinä päivinä, kun uutta videota ei ilmesty, fanit voivat lukea elokuussa ilmestynyttä Laura Frimanin kirjaa Deata — Älä oleta.

— Kirjan nimi tarkoittaa sitä, mitä siinä sanotaan. Jengi tuppaa olettamaan minustakin asioita, jotka selviäisivät helposti kysymällä.

Hertellin mukaan kirja on tehty paitsi seuraajille, myös heidän vanhemmilleen. Siinä kerrotaan tubettamisesta ilmiönä ja kulttuurista sen ympärillä.

Tänä vuonna on ilmestynyt myös Tubettajan käsikirja, jonka on kirjoittanut Roni Back.

Kirjeitä, piirustuksia ja pehmoleluja kissoille

Seuraajat ja heiltä tuleva palaute saavat Hertellin jatkamaan työtään. Keskimääräinen seuraaja on 13—18-vuotias nuori, poikia on hieman enemmän kuin tyttöjä.

Osa faneista yrittää käydä jokaisessa tubettajatapaamisessa. Hertell vakuuttaa osaavansa jo ottaa fanien reaktiot rauhallisesti, eivätkä ne enää vaikuta hänen käytökseensä.

Palautetta tulee paljon. Hertell hakee postista viikoittain satoja kirjeitä ja piirustuksia. Hän säilyttää ne kaikki ja yrittää vastata videoillaan ainakin osaan lukuisista niissä lähetetyistä kysymyksistä.

Myös pehmoleluja tulee, mutta ne on osoitettu useimmiten Hertellin kissoille, Mimille ja Murulle.

Kuten muutkin suositut tubettajat, Hertell saa myös hätähuudoilta tuntuvia yhteydenottoja.

— Jos jollakin on henkisesti paha olla, en pysty neuvomaan. Koetan aina ohjata puhumaan jollekin läheiselle.

Osa viesteistä jää mietityttämään.

— Kun myöhemmin näen, että sama käyttäjänimi laittaa viestin jostakin ihan muusta asiasta, olo on helpottunut.

”Loukkaus tuntuu pahalta myös netissä”

Mistä tubettajanimesi Deata tulee?

— Joskus Irc-galleriassa minulla oli käyttäjänimenä numeroyhdistelmä, ja piti keksiä jokin sanasta muodostuva nimi. Silloin mietin, että lataan paljon dataa, ja kun sanaan data lisäsi e-kirjaimen, tuli nimi Deata.

Keitä tubettajia itse seuraat?

— Alussa tykkäsin katsoa let’s play -tyyppisiä videoita, joissa joku pelaa ja höpöttää omia juttujaan samaan aikaan. Roni Backia seuraan nyt tosi paljon, Ronia on ollut aina kiva seurata. Jos on itsekseen kotona eikä ole mitään tekemistä, on kiva kuunnella mielenkiintoista henkilöä. Tuntuu siltä, kuin olisi jonkun kanssa, vaikka onkin yksin.

Jos saisit muuttaa yhden asian Suomessa, mikä se olisi?

— Ehdottomasti toivoisin muutosta ihmisten käyttäytymiseen internetissä: että ihmiset tajuaisivat faktan ja sen, että vihaviestit ja loukkaukset tuntuvat ihan yhtä pahalta internetissä kuin kasvokkainkin.