”Hiljainen, viisas ja huumorintajuinen” — Suomenhevonen oli Savitaipaleen sunnuntain tähti

Kuva: Mika Strandén

Kuka sitä tietää. Jos suomenhevonen osaisi nauraa ääneen, olisi se varmasti hohottanut makeasti ääneen Savitaipaleen raviradalla sunnuntaina.

Iloisuuteen oli ainakin syytä, sillä niin runsas väkijoukko oli kokoontunut ihailemaan suomenhevosia ja sen monikäyttöisyyttä Savitaipaleen raviradan luokse.

Kuva: Mika Strandén

110-vuotiasta suomenhevosta juhlivan tapahtuman ohjelmassa oli muun muassa perinneratsukoiden ihailua, talutusratsastusta ja työhevosen valjastamisen niksien opettelua.

Monipuolinen Kukka

Yksi päivän tähdistä oli 6-vuotias suomenhevostamma Kukka. Kukka esitteli monipuolisia taitojaan niin kouluratsastus-, korkeushyppy- kuin kenttäratsastusnäytöksissäkin.

— Kukka on kiltti, nöyrä ja yritteliäs hevonen, mutta sillä on myös oma tahto, kertoo hevosen omistaja Terhi Tuuva.

Tuuvalla on viisi omaa hevosta, ja hän on ollut aktiivisesti mukana Lemillä ja Savitaipaleella järjestetyissä suomenhevostapahtumissa. Tuuvan mukaan suomenhevosella on aivan erityinen merkitys Suomelle. Löytyypä siitä jotain perisuomalaista luonnettakin.

Kuva: Mika Strandén

— Suomenhevonen on hiljainen ja viisas, mutta sillä on myös paljon huumorintajua.

Hevosia ja keppihevosia

Savitaipalelainen Lilli Tiainen loikkii ketterästi esteitä keppihevosradalla. Tiainen on ratsastanut 4-vuotiaasta lähtien, ja käy viikottain tunneilla. Sen lisäksi keppihevostelut ovat hänen mieleensä.

— Ratsastaminen on kivaa ja liikunnallista, sanoo Tiainen.

Hänelle ratsastamisessa on parasta se, että siinä on vauhtia. Isä Heikki Tiainen pitää hevosharrastusta hyvänä asiana.

— Tuntuu siltä, että lehmät häviävät maatiloilta ja hevosia otetaan niiden tilalle, Tiainen sanoo.

Hän ei kuitenkaan pistä muutosta pahakseen.

Kuva: Mika Strandén

— Muualta kunnista ja jopa kaupungeista tulee ihmisiä tänne Savitaipaleelle ratsastamaan. Se on hyvä asia.

Esu on vahva

Paikalla Savitaipaleella oli myös suomenhevosori Esu. Esu on monitoimihevonen, joka kiertänyt ympäri Suomea esittelemässä työhevostaitojaan.

Kuva: Mika Strandén

— Esu on vetänyt taakkoja reilusti yli oman painonsa. Vetokokeessa se on vetänyt yli 1 100 kilon kuormaa, kertoo hevosen omistaja Heini Kuukka Kouvolasta.