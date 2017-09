Tältä näyttää lappeenrantalaisen bloggarin Roosa Kakkolan pienessä kaksiossa — ”Käsityönä tehty on mielestäni aina persoonallisempaa”

Kuva: Mika Strandén

Projektin lähtötilanne

Roosa Kakkolalle avautui vuonna 2010 mahdollisuus muuttaa sukulaisten omistamaan kaksioon. Hän ei ollut aikeissa muuttaa uuteen kotiin, mutta ihastui asuntoon eikä voinut vastustaa tarjousta.

Muutan aina sisustusta vuodenaikojen ja mielihalujen mukaan. Roosa Kakkola

Kaksiossa hurmasivat sijainti satama-alueella ja parvekkeen näköala, joka avautuu suoraan Saimaalle.

Vuotta aikaisemmin Kakkola oli saanut opintonsa Englannissa päätökseen ja aloittanut työt lappeenrantalaisessa mainostoimistossa graafisena suunnittelijana. Hän oli jo silloin kiinnostunut sisustamisesta.

— Vanhassa asunnossa kalusteet oli hankittu mahdollisimman halvalla tai käytettyinä sukulaisilta. Silloin tärkeintä oli saada jotain kalusteita.

Uuden asunnon hän halusi sisustaa itsensä näköiseksi. Noin 40-neliöisessä kaksiossa tilaa oli kuitenkin rajallisesti, joten monen huonekalun paikkaa piti miettiä. Siitä alkoi sisustusrumba, joka jatkuu yhä.

Kuva: Mika Strandén

Miten projekti sujui?

Kakkolan pienessä asunnossa tila on käytetty nerokkaasti. Makuuhuoneen ja keittiön väliseen ovensuuhun on saatu kätevästi kaappi. Olohuoneeseen on rakennettu lamppu työmaavalaisimista. Apuun hän sai sähköalalla työskentelevän isänsä.

— Hän on vastannut kaikesta sahaamiseen liittyvästä.

Kakkolan isä rakensi myös sohvan, joka sopii täydellisesti pienelle lasitetulle parvekkeelle, ja sängyn, joka on tehty kuormalavojen päälle. Lavojen väliin on jäänyt säilytystilaa.

Kakkolan sisustusfilosofia on itse tekeminen eli DIY. Lyhenne tulee englannin sanoista do it yourself. Kakkolan kädenjälki näkyy kaikkialla asunnossa. Hän on maalannut seinät, ommellut tyynynpäälliset ja päällystänyt säilytyslaatikot lahjapaperilla.

Kodikkuutta asuntoon tuovat itse tehdyt tekstiilit, kuten virkattu kolmiopeitto. Lisäksi asuntoa somistavat lukuisat koriste-esineet, joita on tullut mukaan niin matkoilta kun arjesta.

— Rakastan kaikennäköisiä kauniita pulloja ja purkkeja.

Kuva: Mika Strandén

Yrttitelineet ovat alunperin persikkapurkkeja, jotka on maalattu valkoisiksi ja ripustettu roikkumaan.

Mattoon on piirretty kuvio kangasväreillä ja sohvan päälliset on ommeltu itse. Parvekkeen tyynytkin on tehty parista yhteen ommellusta räsymatosta, joihin on painettu kuvio.

Pieni tila on luonut haasteita sisustamiselle.

— Seinän maalaaminen makuuhuoneessa oli hankalaa, sillä sitä joutui tekemään hyvin pienessä tilassa. Sänkyä ei voinut oikein siirtää mihinkään.

Olohuoneen lattia taas ei aina riitä isompien projektien tekemiseen.

— Joskus toivon, että olisi enemmän tilaa, niin olisi helpompi askarella. Sohvan päällisten tekemisessä tila olisi ollut tarpeen.

Lopputulos

Kakkolalle sisustuksessa on tärkeintä, että se on hänen näköisensä. Hän pitää pelkistetyistä väreistä, kuten mintunvihreästä. Näitä värejä hän on halunnut tuoda myös sisustukseen. Kakkola kuvailee sisustustaan boheemiin modernin ja teollisen tyylin yhdistelmäksi.

Luovalle persoonalle on tärkeää, että oma kädenjälki näkyy niin työssä kun elämässäkin.

Kuva: Mika Strandén

— Voihan sitä kaupastakin ostaa valmista, mutta käsityönä tehty on mielestäni aina persoonallisempaa.

Tällä hetkellä Kakkolalla ei ole meneillään isoja sisutusprojekteja, mutta rakas harrastus ei lopu oman asunnon sisustamiseen. Kaikennäköinen käsillä tekeminen rentouttaa Kakkolaa. Niin on syntynyt esimerkiksi tiipii lahjaksi kummitytön perheelle.

Kotona lempipaikkoja ovat parveke ja sohva. Parvekkeelta avautuu hieno näköala, kun taas sohvalla on helppo tehdä pieniä käsitöitä — työn vastapainoksi.

Kuva: Mika Strandén

Lankakerät ovat aina käden ulottuvilla sohvan vieressä.

Uusille ideoille näyttäisi olevan vaikea löytää tilaa, mutta Kakkolan itsensä mielestä sisustus ei ole koskaan valmis. Tyyli ja lempivärit voivat parin vuoden päästä muuttua, ja tekstiileillä voi vaihtaa kodin ilmettä.

— Muutan aina sisustusta vuodenaikojen ja mielihalujen mukaan. Pienilläkin asioilla voi saada ison muutoksen aikaan.

Siksi komerossa on valmiina kynttiläjalkoja ja esineitä, jotka odottavat omaa tähtihetkeään.

Mistä löytyy inspiraatio?

Inspiraation löytäminen ei ole Roosa Kakkolalle ongelma. Joskus hän tyytyväinen siihen, mitä ympärillä on. Välillä taas häneen iskee innostus luoda uutta.

— Etsin usein inspiraatiota blogeista, sisustuslehdistä ja Pinterestin tapaisista visuaalisista ideakuvastoista, kertoo harrastajasisustaja.

Hän kuvailee itseään hyvin visuaaliseksi ja taiteelliseksi ihmiseksi.

Kakkola neuvoo etsimään inspiraatiota ympäristöstä, luonnosta tai vaikkapa kaupan hyllyn esineistä.

Sisustusblogeista saa usein ideoita ja käytännön vinkkejä, miten jonkin elementin voi tehdä itse.

Kuva: Mika Strandén

— Toisen työn tuloksen näkeminen voi lisätä uskoa siihen, että itsekin voi tehdä jotain vastaavaa.

Usein sisustamista harrastavat vinkkaavat, että inspiroiva kuva kannattaa tallentaa, kun se tulee vastaan.

Kakkolan mielestä motivaation ylläpitämisessä tärkeintä on muistaa, että sisustusprojekti ei välttämättä synny yhdessä rupeamassa.

Kakkola on jo vuosia julkaissut Pientä kivaa -blogia, jossa hän on kuvannut ja kuvaillut sisustusprojektiensa etenemistä sekä tuloksia. Blogissaan hän haluaa antaa vinkkejä ja inspiroida muita.