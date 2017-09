Raipon vanhalla maatalousoppilaitoksella venäläistaustainen ostajaehdokas, kaupoista on tehty aiesopimus

Kuva: Minna Mänttäri

Entinen Lappeen maatalousoppilaitos on vaihtamassa omistajaa. Kiinteistöosakeyhtiö Lappeenpuistosta vahvistetaan, että kaupoista on tehty aiesopimus venäläistaustaisen yksityishenkilön kanssa.

Yhtiö ei halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa tai ostajan suunnitelmia tarkemmin.

Oppilaitos sijaitsee Raipossa vajaan parinkymmenen kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta. Se on jaettu useiksi eri tiloiksi, joilla on eri omistajia. Lappeenpuisto omistaa päärakennuksen ja muutamia muita rakennuksia. Se on vuokrannut tiloja muun muassa tapahtumakäyttöön.

Lappeenpuiston Facebook-sivujen mukaan miljöössä voi järjestää esimerkiksi koulutuksia, saunailtoja, tansseja, myyjäisiä, perhejuhlia ja väitöstilaisuuksia.

Koulun salissa viime aikoihin asti monenlaista liikuntaa

Entinen koulu on ollut myös kohtaamispaikka paikallisille asukkaille. Simolan ja lähikylien kylätoimikunnan puheenjohtaja Anna-Maija Sipiläinen kertoo, että paikalliset toimijat ovat vuokranneet Lappeenpuiston tiloja esimerkiksi liikunta-, myyjäis- ja kokouskäyttöön.

— Yksityiset kyläläiset ovat vuokranneet liikuntatiloja, ja siellä on pidetty lapsille liikuntakerhoa, hän kertoo.

Liikuntakerho toimi vuoden 2016 loppuun. Kerhotoiminta päättyi, koska rakennuksen omistajalla oli remonttisuunnitelmia. Myös esimerkiksi Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuntoliikuntaryhmä toimi tiloissa vielä lukuvuonna 2015—2016.

Maatalouden opetus päättyi Raipossa kymmenisen vuotta sitten, ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä sai valtuudet koulun rakennusten ja 40 peltohehtaarin myyntiin syksyllä 2008.