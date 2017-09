Kommentti: Jos maatalouskoulu myydään, se ei yllätä raippolaisia — myyntihuhut ovat liikkuneet jo pitkään

Kuva: Kai Skyttä

Lappeen vanhalle maatalousoppilaitokselle on ostajaehdokas. Kaupoista on tehty aiesopimus.

Tein juttua myyntisuunnitelmista, ja soittelin juttua tehdessäni useille raippolaisille. Moni kertoi, että entisessä maatalousoppilaitoksessa, nykyisessä Lappeenpuistossa, on ollut viime aikoina hiljaista.

Hiljaista on myös kiinteistöosakeyhtiön Facebook-sivuilla. Viimeisin päivitys on lokakuun 2012 lopusta. Tuolloin Lappeenpuisto kirjoitti, että varauskirjassa on vielä tilaa pikkujouluille.

Paikallisten toiminta Lappeenpuiston tiloissa on hiipunut. Huhut myynnistä ovat liikkuneet pitkään, ja tilojen kunnossa on ollut toivomisen varaa: niissä on esimerkiksi ollut talvella kylmä.

Ison rakennuksen ylläpito maksaa, eikä Lappeenpuisto liene nykyisellään kultakaivos. Ostajaehdokkaan suunnitelmista ei ole hiiskuttu julkisuuteen, mutta toivottavasti paikka saa omistajan, jonka ideat kantavat.

Ilona Pesu

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.