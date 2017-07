Uutinen

Etelä-Saimaa: Viime viikolla avautunut kierrätyskeskus palvelee Taipalsaaren yritystalolla ja antaa samalla töitä työttömille Taipalsaaren entinen sairaala, nykyinen yritystalo Taipolis, täydentyi viime viikolla kierrätysmyymälällä. Eko-Taipolis -kierrätyskeskus tarjoaa töitä Taipalsaaren työllistämisyksikön kautta työttömille työnhakijoille. Kierrätysmyymälä on otettu ilolla vastaan. — Täällä tulee varmasti piipahdeltua, sillä täältä ostaessa voi luottaa, että tavara on hyvässä kunnossa, toista kertaa myymälässä asioiva Raili Tiimonen kehuu. Myymälässä työskentelevä Markku Pitkänen sanoo, että Eko-Taipolis tuli selvästi tarpeeseen. Viikon aikana asiakkaita on käynyt useita. Hieman yli viikko sitten avatussa keskuksessa on myynnissä niin kunnan, Puolustusvoimien kuin yksityisten ihmisten tavaroita, lähinnä huonekaluja. — Kun sotilaskoti Rakuunamäellä tyhjennettiin, saimme sieltä tavaraa, työllistämisyksikön palveluohjaaja Jouko Korhonen kertoo. Myynnissä on myös esimerkiksi entisiä päiväkodin lastenpöytiä ja -tuoleja. Paljon kiinnostusta ovat herättäneet lavakaulukset, joita ihmiset ovat ostaneet esimerkiksi kukkaistutuksia varten. Korhonen ja Pitkänen mainitsevat kierrätysmyymälän valtiksi hyvälaatuisen tavaran, joka on kunnostettavissa priimakuntoon. Yritystalolla on myös verstas, jossa huonekaluja voisi kunnostaa. Sitä ollaankin suunniteltu. Tällä hetkellä myymälän kolmen työntekijän aika on kuitenkin kulunut asiakaspalvelussa ja siivoustöissä. Asiakkaat ovat kehuneet ystävällistä palvelua. — Supliikkia pitää olla, Pitkänen toteaa. Antamalla työnsyrjää työllistämisyksikkö haluaa ohjata asiakkaitaan heille sopiviin töihin. Lue koko uutinen:

