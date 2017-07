Uutinen

Etelä-Saimaa: Törkeiden varkauksien sarjasta epäilty 35-vuotias on poliisille hyvin tuttu, helsinkiläismies tutkintavankeudessa Imatralla Imatralla on tutkintavankeudessa useista törkeistä varkauksista epäilty helsinkiläismies. Hänen epäillään syyllistyneen heinäkuussa kahteen törkeään varkauteen Imatralla Mansikkalan-Tuulikallion alueella. Lisäksi 35-vuotiasta miestä epäillään kolmesta Kouvolassa, kolmesta Helsingissä ja yhdestä Vantaalla tapahtuneesta törkeästä varkaudesta. — Mies otettiin kiinni Helsingissä. Hänet on vangittu Imatran ja Kouvolan tapausten osalta todennäköisin syin. Kyseessä on poliisin hyvin tuntema henkilö, kertoo rikoskomisario Ari Järveläinen. Viime sunnuntaina vangittu mies siirrettiin Imatralle tutkinnallisista syistä. Hänet vangittiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Mies on vienyt asunnoista irtainta omaisuutta, kuten lääkkeitä, koruja, aseita ja käteistä rahaa. — Imatran tapauksissa asunnoissa ei ollut tekohetkellä asukkaita paikalla, kertoo Järveläinen. Poliisin tiedotteen mukaan poliisi tuntee helsinkiläismiehen hyvin. Asuntomurtojen lisäksi häntä epäillään kahdesta kotirauhan rikkomisesta, varkaudesta ja laittomasta uhkauksesta. Juttua muokattu kello 12.03 ja kello 13.43: Täydennetty tieto, että Imatran tapauksissa asunnoissa ei ollut tekohetkellä asukkaita paikalla. Lue koko uutinen:

