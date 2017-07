Uutinen

Etelä-Saimaa: Satoja tuhansia hanke- ja yritysrahaa Etelä-Karjalaan — ruokolahtelainen Ita Nordic sai liki 300 000 euroa Etelä-Karjala on saanut useita hankerahoituksia. Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon myönnettiin tammi-kesäkuun aikana yhteensä yli 2,3 miljoonaa euroa Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Rahoitetut hankkeet keskittyvät pääasiassa työkyvyn parantamiseen, työllisyyden kasvattamiseen sekä koulutuksen kehittämiseen. Työkykyä liikunnalla ja muita hankkeita IntoPajojen, Laptuote-säätiön ja Parik-säätiön Työkykyä liikunnalla -hanke sai noin 155 000 euroa ESR-rahaa. Työkykyä liikunnalla -hanke pyrkii Imatralla ja Lappeenrannassa parantamaan työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä ryhmässä tapahtuvan liikunnan avulla. Sen tavoitteena on saada liikkumattomat asiakkaat liikkumaan ennen terveydellisten ongelmien syntyä, ja siten parantaa heidän työllistymisedellytyksiään. NASTA -hankkeen tavoitteena Etelä-Karjalassa on lisätä erityisesti alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden valmiuksia osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä edistää heidän työllistymistään parantamalla osaamista ja työelämävalmiuksia. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän NASTA-hanke sai 200 000 euroa. Lisäksi Etelä-Saimaan 4H-yhdistyksen HopeForYou-hanke sai 150 000 euroa. Ruokolahdelle isoin potti Yritysten kehittämishankkeisiin Kaakkois-Suomessa myönnettiin yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa. Rahoitetuissa hankkeissa korostuivat kansainvälistyminen ja sitä edistävät investoinnit, tuotekehitys sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Etelä-Karjalassa suurimman avustuksen sai Ruokolahdella toimiva metalliteollisuuden alihankintatöitä tekevä Ita Nordic investointihankkeeseen, jolla haetaan liikevaihdon kasvua. He saivat 299 000 euroa yrityksen kehittämisavustuksena. Lisäksi lappeenrantalainen Finn-Valve sai 35 000 euroa. Avustuksen turvin yritys kehittää kansainvälistymisvalmiuksiaan ja pyrkii luomaan kontakteja vientimarkkinoinnin pohjaksi. Lue koko uutinen:

