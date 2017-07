Uutinen

Etelä-Saimaa: Perinteiset liikuntatapahtumat eivät enää vedä osallistujia entiseen tapaan — tiiviit lajiyhteisöt luovat nyt omia tapahtumia Karjalan kovin on kasvanut Etelä-Karjalan suurimmaksi liikuntatapahtumaksi. Se on hyvä esimerkki siitä, miten luodaan tapahtuma valmiina olevalle yhden lajin tiiviille yhteisölle. Lappeenrannasta Imatralle muuttanut crossfit-kilpailu keräsi viime kesänä Kimpiseen noin 3 000 kilpailijaa ja katsojaa. Heistä suuri osa oli lajin harrastajia eri puolilta Suomea. — Pitää tunnistaa ne yhteisöt, joilla on valmiina jotain siistiä, Karjalan kovimman viestintävastaava Arttu Muukkonen sanoo. Muukkosen mukaan aloittavan tapahtuman pitää tarjota heti priimaa ja nettiyhteisöä pitää osata hyödyntää tehokkaasti. Crossfit-yhteisö oli jo ennen Karjalan kovinta kasvanut isoksi, ja harrastajat ovat valmiita panostamaan lajiinsa. Muitakin tiiviin yhteisön lajeja on noussut. Polkujuoksija voi kuvata lajiaan coolisti, hankkia tekniset asut ja apuvälineet ja saada tarkan analyysin suorituksestaan älylaitteilla, Muukkonen kuvaa. — Kyllä suomalaiset ovat insinöörikansaa. Perinteisten liikuntatapahtumien kävijämäärät ovat laskeneet Vielä 1990-luvulla, hölkkätapahtumien kulta-aikana, Naisten Kympin kiersi Helsingissä 32 000 kuntoilijaa. Naisten Vuoksi veti Imatralle samaan aikaan 2 500 ihmistä ja Prinsessakierros Lappeenrannassa parhaimmillaan yli 3 000. Prinsessakierrosta ei enää ole, Naisten Vuoksi houkuttelee kesäisin 500—600 naista, ja Helsingin rantoja kiersi toukokuussa 11 000 naista. Sulkavan suursoudut kerää 50-vuotisjuhlaansa 4 000 osallistujaa, kun huippuvuonna Partalansaaren kiersi yli 10 000 soutajaa. Kolin Vaarojen maratonille ilmoittautui tänä vuonna 1 300 juoksijaa. Osassa sarjoista ilmoittautuneita oli enemmän kuin paikkoja ja osallistumisoikeudet arvottiin. Tapahtumien menestys vaikeasti ennustettavissa Myynti- ja markkinointiyhtiö Imatra base campin toimitusjohtajan Jukka Aallikon mukaan Imatralla on vuodessa noin sata erilaista tapahtumaa. Aallikko jakaa ne karkeasti kolmeen ryhmään: kasvavat tapahtumat, uudet potentiaaliset kohteet ja ei kannata laittaa euroja. Ukonniemessä kasvava tapahtuma on esimerkiksi maastopyöräilyn Imatra MTB, jota osallistujat ovat luonnehtineet Suomen parhaaksi lajinsa edustajaksi. Sen osallistujamäärä on kaksinkertaistunut. Aallikko näkee sosiaalisuuden liikkujia yhdistävänä tekijänä, mutta enää se ei välttämättä tarkoita yhteistä joukkuetta jalkapallopuulaakissa, vaan sitä, että hikoillaan yksin, mutta tsempataan samalla muita yhteisöön kuuluvia. — Ihmiset hakevat uusia kokemuksia, aika moni on jo sen maratonin juossut, Aallikko sanoo. Varmaa menestyjää on vaikea veikata. Imatralla yritettiin toissa talvena järjestää höntsäfutareille pikkujouluturnaus viikonloppupakettina, mutta se ei lähtenyt lentoon. — On vaikea lähteä luomaan tapahtumaa tyhjästä. Järjestäjien aktiivisuus on kaiken a ja o. Yleensä se vielä henkilöityy johonkin, Aallikko miettii. Esimerkiksi Imatra MTB:hen liittyy maastopyöräilykoulu ja innostunut yhteisö, jolla pyöräily on iso asia elämässä. Suomen suosituin puolimaraton kiinnostaa edelleen Aluejohtaja Reijo Rinkinen Etelä-Karjalan liikunnasta ja urheilusta on nähnyt Naisten Vuoksen huippuvuodet sekä tasaantumisen 500—600 osallistujan lenkiksi. Rinkisen mukaan kaikki perinteiset tapahtumat pohtivat, miten ne saisivat nuorisoa mukaan. Eklun valikoimasta esimerkiksi nuorten sporttileirit vetävät edelleen hyvin. Myös suurissa kaupungeissa järjestettävät perinteiset rykäykset kelpaavat vielä isoille joukoille, kun paikalle on helppo tulla ja osallistumisen voi yhdistää vaikkapa Helsingin-lomareissuun. Suomen suosituin puolimaraton Helsinki city run vetää pääkaupunkiin edelleen 15 000 juoksijaa. Lue koko uutinen:

