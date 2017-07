Uutinen

Etelä-Saimaa: Omakannassa ongelmia reseptien uusimispyynnöissä Eksoten alueella — 249 reseptin uusimista jäi tekemättä Omakanta-palvelussa osa reseptien uusintapyyntöjen lähetyksistä epäonnistui Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella viime viikolla. Tarkka aika reseptien uusintapyyntöjen epäonnistumisesta ajoittuu ajalle 5.7. klo 14.30 — 7.7. klo 17.35. Jos näin on käynyt, virhetilanne näkyy Omakannassa kohdassa Uusimisen tilanne. Mikäli uusimispyynnön lähetys on epäonnistunut virhetilanteen aikana, uusimispyynnön voi lähettää uudelleen Omakannassa. Virhetilanteen aikana apteekeista tehdyt uusintapyynnöt voidaan tehdä uudelleen. Häiriön aikana uusimispyyntöjä Eksoteen lähettäneitä apteekkeja on informoitu asiasta, tiedottaa Kelan Kanta-palvelut. Uusimispyynnön lähetyksen epäonnistuminen johtui Kanta-palvelussa olleesta virhetilanteesta. Virhetilanne koskee kaikkiaan 249 Omakannan kautta tehtyä reseptin uusimispyyntöä Eksoten alueella. Omakanta on verkkopalvelu, josta jokainen kansalainen voi nähdä omat potilastietonsa. Sinne voi kirjautua pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/11/Omakannassa%20ongelmia%20reseptien%20uusimispyynn%C3%B6iss%C3%A4%20Eksoten%20alueella%20%E2%80%94%20249%20reseptin%20uusimista%20j%C3%A4i%20tekem%C3%A4tt%C3%A4/2017122454831/4