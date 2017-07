Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kesätyösetelit olivat menestys — setelit loppu, ensi vuonna uudestaan ja kenties lisääkin Lappeenrannan kaupungin kesätyösetelit ovat olleet menestys. Kesätyöseteleitä oli käytössä 100 kappaletta, ja viimeisetkin niistä käytettiin loppuun kesäkuun loppupuolella. Kesätyösetelit ovat 300 euron arvoisia, ja niiden avulla on pyritty rohkaisemaan työnantajia palkkaamaan paikallisia 15—17 -vuotiaita nuoria. Tyytyväisiä käyttäjiä Palveluun on oltu hyvin tyytyväisiä sekä yrittäjien että nuorten puolelta, kertoo Lappeenrannan kaupungin viestintäjohtaja Alina Kujansivu. — Joillekin nuorille kesätyöseteli mahdollisti ensimmäisen työkokeilun. Kesätyöseteli on ollut kaiken kaikkiaan hyvä menetelmä, kertoo Kujansivu. Lappeenrannassa mukana on ollut kirjava joukko eri alojen työnantajia, kuten esimerkiksi rakennus- ja siivousfirmoja sekä ravintoloita. Kesätyösetelit myös ensi vuonna Kujansivun mukaan kesätyösetelit aiotaan pitää käytössä myös ensi vuonna. — Kesätyöseteleiden määrää voidaan lisätä tai laajentaa niiden käyttömahdollisuuksia ensi vuodelle, kertoo Kujansivu. Lopullinen ensi vuoden kesätyösetelien määrä tai muoto määräytyy käytettävissä olevien määrärahojen mukaan. Kujansivun mukaan asian suunnittelu aloitetaan kunnolla syksyllä. Lue koko uutinen:

