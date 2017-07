Uutinen

Etelä-Saimaa: Harmaahaikarat levittäytyvät sisävesille — Ruokolahdelta Saimaan rannalta tuli harvinainen havainto Pentti Vitikainen havaitsi viime viikolla Ruokolahdella harmaahaikaran. Havainto tehtiin Ruokolahden Utulassa Saimaan rannalla Kysmälahdella. Kuvaa Vitikainen ei ehtinyt ottaa. — Lintu laskeutui läheisen saaren männyn latvaan. Tuntomerkit olivat selvät, kun katsoin myöhemmin netistä. Harmaahaikaralla oli erikoinen lentotyyli ja kaula taipunut pussille, Vitikainen sanoo. Vitikainen on ollut Kysmälahdella 30 vuotta. — Oli se kyllä yllätys. En ole ennen nähnyt täällä harmaahaikaraa. Tuskin viimeinen havainto Vitikaisen havainto jää tuskin viimeiseksi. Suomen Luonnon mukaan harmaahaikara on tällä hetkellä elinvoimainen laji, jonka pesivien parien määrä on 1 000 kappaletta. Laji on meren rannikoiden lintu, mutta on levittäytynyt viime vuosikymmeninä myös sisämaan järvien rannoille. Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen havaintopäiväkirjan mukaan harmaahaikaraa on nähty alkukesästä muun muassa Lappeenrannan Haapajärvellä, Joutsenossa Honkalahdella ja Imatralla Vuoksella. Lue koko uutinen:

