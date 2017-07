Uutinen

Etelä-Saimaa: Finnkinon ketjujohtaja: ”Meille ei esitetty pyyntöjä tai vaatimuksia irtaimiston jättämisestä paikoilleen” Finnkino toimi normaalien käytäntöjen mukaan tyhjentäessään Nuijamiehen ja Kino-Aulan elokuvateatterit irtaimistosta, sanoo ketjujohtaja Ismo Määttä. — Teimme ennen irtaimiston poisvientiä katselmuksen tiloissa vuokranantajan kanssa. Vuokralaisen velvollisuutena ja normaalina käytäntönä on irtaimiston poisvienti, jollei muuta ole asiasta vuokranantajan tai viranomaisten kanssa sovittu. Kino-Aulan tai Nuijamiehen osalta meille ei esitetty miltään taholta pyyntöjä tai vaatimuksia irtaimiston jättämisestä paikoilleen, Määttä kertoo. Hän kieltäytyi puhelinhaastattelusta lomamatkan takia, mutta vastasi kysymyksiin sähköpostitse. Kaupunki ei ottanut yhteyttä Finnkinoon Etelä-Saimaa kertoi lauantaina, että teattereiden irtaimiston lähtö tuli yllätyksenä Lappeenrannan kaupungille. Finnkinon Määtän mukaan viranomaiset eivät ole ottaneet Finnkinoon yhteyttä suojeluun liittyen. — Viranomaiset eivät ole olleet asiassa missään yhteydessä Finnkinoon ostettuamme Kino-Aulan ja Nuijamiehen teatteritoiminnan irtaimistoineen. Ei yhteydenottoja myöskään sen jälkeen, tai vuokrasopimuksen jatkoneuvottelujen päätyttyä ja vuokrasuhteen päättyessä, Määttä sanoo. Molemmat teatterit on suojeltu Lappeenrannan kaupungin osayleiskaavassa. Asemakaava on kuitenkin vasta työn alla, ja lopullinen suojelupäätös puuttuu. Rakennuksia ei ole asetettu toimenpidekieltoon kaavoituksen ajaksi. ”Harkitsemme rauhassa, miten voimme hyödyntää irtaimistoa” Määtän mukaan Nuijamiehen ja Kino-Aulan ”historiallisesti arvokas tai käyttökelpoinen irtaimisto” on varastoitu asianmukaisesti. Hän ei halua vastata kysymyksiin siitä, mitä varastoitu irtaimisto pitää sisällään ja onko jotakin heitetty pois käyttökelvottomana: — Emme arvioi julkisesti irtaimiston sisältöä. Harkitsemme nyt rauhassa, miten voimme hyödyntää irtaimistoa nykyisissä tai tulevissa teatterihankkeissa. Ketjujohtajan mukaan Finnkino haluaa edelleen vaalia ja kehittää Lappeenrannan elokuvakulttuuria. — Teattereiden sulkeutuminen on luonnollisesti tunteita herättävä aihe ja tilanne. Omalta osaltamme pahoittelemme, etteivät vuokrasopimukset teattereista jatkuneet. Finnkino osti Nuijamiehen ja Kino-Aulan elokuvateattereiden liiketoiminnan Elokuva Luotolalta maaliskuussa. Yhtiön vuokrasopimus Etelä-Karjalan osuuspankin omistamassa kiinteistössä päättyi kesäkuun lopussa. Myöskään osuuspankin ja kaupungin välillä ei ole osuuspankin toimitusjohtajan Petri Krohnsin mukaan ollut suojeluun liittyvää yhteydenpitoa vuokrasopimuksen päättymisen aikoihin. Lue koko uutinen:

