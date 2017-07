Uutinen

Etelä-Saimaa: Emma Golnickista tuli nukketeatteritaiteilija sattumalta Vahingonilo on nauramista toiselle sattuneelle epäonnelle. Emma Golnickin elämässä vahingot ovat olleet onnellisia ja tuoneet iloa hänelle itselleen ja muille. Golnickista tuli nukketeatteritaiteilija, koska sattui saamaan paikan Turun taideakatemiasta. — Toinen vaihtoehto oli luokanopettaja, joksi olisin myös päässyt opiskelemaan. Ennen taidekoulua Golnickilla oli vain vähän kokemusta draamasta, ja siitäkin isoin osa puvuston puolella. — Halusin tehdä asioita käsillä, hän kertoo valintaperusteeksi. Karjalaisveri vahvana Golnick on syntynyt Heinolassa. Karjalaisveri virtaa hänessä silti vahvana. Isoäiti oli Joutsenosta ja osa suvusta luovutetusta Karjalasta. — Lapsena luulin, että kaikki ihmiset ovat tulleet rajan takaa. Koulussa sitten opin, että voi olla muualtakin kotoisin. Taidekoulussa Golnick sai lisää karjalaista oppia. Satu Kivistö oli samalla vuosikurssilla ja ideoi ajatuksen purjeveneestä nukketeatterin näyttämönä, joka seilaa laiturista toiseen ja seuraavaan esityksen. Golnick innostui, vaikkei ollut ikinä purjehtinut. — Huomasin onnekseni, että pidän purjehtimisesta. Nukketeatteriryhmä Joutava Ruuhi kiertää Saimaan laitureita nyt toista kesää. Purjeveneprojekti jatkuu vähintään vuoteen 2018, mutta työryhmä toivoo purjehduskesien jatkuvan pidempäänkin. — Laituri on tilana erilainen joka paikassa. Kiehtoo nähdä, miten ryhmämme kulloinkin rakentaa esityksen aikaiset sattumukset, kuten lintujen lennot ja sääilmiöt, osaksi tarinaa. Tämän kesän esityksissä yleisökin voi vaikuttaa — kesän 2018 tarinaan. Kolmen naisen ryhmä Joutava Ruuhi on kolmen naisen ryhmä, jossa jokainen tekee kaikkea ja jossa jokaisella on oma rooli. Kivistö on purjeveneteatterin kippari ja ohjaaja, Perrine Ferrafiat johtava nukentekijä ja Golnick puolestaan on rakentanut tarinan äänimaiseman. — Instrumenttejani ovat laulu ja viulu. Golnick on soittanut viulua 9-vuotiaasta, laulua hän on opiskellut vuodesta 2010. — En ole vielä ammattimuusikko, mutta sekin koulutus on harkinnassa. Moniosaaminen on tärkeää itsenäiselle nukketeatterilaiselle. Itsenäinen tekeminen kiehtoo Itsenäinen tekeminen kiehtoo Golnickia. Hän kiittelee ammattiteatteria, jossa työskenteli koulun jälkeen. — Se oli pehmeä lasku alalle. Kokemusta ja oppia tuli palkollisena paljon, mutta jatkojalostaminen on Golnickin mukaan mielekkäämpää tehdä itse. — Käsikirjoittaminen ja ohjaaminen kiinnostavat. Ennen niihin ryhtymistä Golnick seilaa Saimaata ja panee nukketeatteriryhmän kanssa laiturit väreilemään uusia merkityksiä. — Tutun paikan näkeminen eri valossa jää mieleen kaikumaan, hän lupaa. Lue koko uutinen:

