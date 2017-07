Uutinen

Etelä-Saimaa: Yhdenlainen vihreä ei saa jyrätä toista — kaupunki linjaa, ettei puita tule kaataa aurinkokeräinten tieltä Lappeenranta suunnittelee aurinkokeräinten asentamista kymmenen kaupungin omistaman rakennuksen katolle. Jos kaikki menee suunnitellusti, valmista on jo ensi keväänä. Kaupunki toivoo esimerkkinsä innoittavan myös yrityksiä ja yksityisiä. Sillä on tiukat ilmastotavoitteet vuoteen 2020, mutta niihin tarvitaan muidenkin kuin kaupungin toimia, muistuttaa projektipäällikkö Petri Kero Wirma Lappeenrannasta. Suurin osa keräinhankkeista tulee toteutumaan tavalla tai toisella toukokuun 2018 loppuun mennessä, uskoo Kero. Niistä suurin osa aiotaan sijoitella koulurakennusten katoille. Varjon pimeys ja koko määrittävät vaikutusta Lauritsalan uimahallin katto on yksi suunnitelluista aurinkokeräinten paikoista. Osin kattoa kuitenkin varjostavat puut, ja kaupungille on tullut kysely niiden poistosta. Puun varjo heikentää aurinkopaneelien energiantuotantoa. Sen pimeys määrittää, minkä verran paneeliteho laskee, ja sen koko määrittää kuinka moneen paneeliin vaikutukset ulottuvat, valottaa tuotepäällikkö Timo Koponen Green Energy Finlandilta. — Vaikutukset ovat aurinkosähköjärjestelmäkohtaisia. Jos varjo peittää esimerkiksi neljä paneelia 12 paneelin järjestelmästä, sen teho voi tippua kolmanneksen. Jos varjo lankeaa samassa järjestelmässä kuuden paneelin päälle, sen teho voi tippua jopa sata prosenttia, invertteristä eli vaihtosuuntaajasta riippuen. Kaupunkikuva- ja taajamametsätyöryhmä samaa mieltä Kaupunki ei kuitenkaan halua tuottaa yhdenlaista vihreyttä toisenlaisen kustannuksella. Lappeenrannan kaupunkityöryhmä käsitteli aurinkokeräinten sijoittamista rakennuksiin kokouksessaan 29. kesäkuuta. Se totesi, ettei puita saa poistaa aurinkokeräinten tehon kasvattamisen vuoksi, ja että jokaisessa kohteessa on erikseen arvioitava aurinkokeräinten kaupunkikuvalliset vaikutukset ja sopivuus kyseiseen kohteeseen. Myös Lappeenrannan kaupungin taajamametsätyöryhmä käsitteli puita ja aurinkopaneeleja kokouksessaan 22. kesäkuuta. Se totesi yksimielisesti, ettei puita tule poistaa tonteilta eikä puistoalueilta rakennuksiin tai maastoon asennettavien antennien tai aurinkopaneeleiden tai vastaavien takia. Yksittäisten puitten poistaminen on perusteltua silloin, jos niistä aiheutuu vaaraa, mutta asemakaava-alueiden puut pitää pyrkiä säilyttämään, työryhmä katsoo. Kaupungilta ei herunnut myönteistä vastausta myöskään sen yksityisen tontintomistajan puunkaatopyyntöön, joka toivoi kaupungin tontilla olevia puita kaadettavaksi osin aurinkopaneelien tieltä. Tänä vuonna kaupungille on tullut yksityiseltä tontinomistajalta yksi sellainen puunkaatopyyntö, jota perustellaan myös aurinkokeräimillä, kertoo tarkastaja Jari Ukkonen. Aurinkosähkön kulutus kannattaa optimoida paisteaikaan Jos aurinkokeräimiä halajavan katto on liian varjoisessa paikassa, keräimet voi pystyttää myös maahan, muistuttaa Lappeenrannan energian markkinointipäällikkö Mikko Tiilikainen. Tärkeintä on kuitenkin sovittaa aurinkosähköntuotantonsa ja oma kulutuksensa yhteen, hän sanoo. — Aurinkosähköä itselleen tuottavan kannattaa optimoida oma sähkönkäyttönsä auringon paisteaikaan — vaikka ajastimilla tai etäohjauksella. Muuten keräimiin investoiminen menee vähän hukkaan. Akustojärjestelmät ovat tulossa, mutta vielä nyt ne ovat kalliita. Lue koko uutinen:

