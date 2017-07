Uutinen

Etelä-Saimaa: Tällaista on rajakoira Nipan arki: lampiin loikkimista, etsintätöitä ja suosikkipaikassa matkustamista Kahdeksanvuotias saksanpaimenkoira Nipa on käynyt läpi kahden vuoden koulutuksen ja se etsii työkseen ihmisiä itärajalla. Voisi kuvitella, että se kulkisi säntillisesti ohjastajansa rinnalla ja odottaisi tiukan tottelevaisesti ohjeita, mutta todellisuus on toisenlainen. Kun Nipan ohjastaja, rajavartija Antti Latunen avaa partioauton takaoven lähellä maastorajaa, koira lähtee säntäilemään pyörremyrskyn lailla ympäriinsä. — Älkää rapsuttako sitä. Muuten se saattaa lähteä myöhemmin haastamaan teitä ystävällismieliseen painimatsiin maastossa, Latunen neuvoo. Koira nuuhkii paikalla olevat uudet ihmiset läpi ja jatkaa kirmaamistaan pellon keskellä. Sitten Latunen kutsuu sen luokseen, jotta partiointi voidaan aloittaa. Kesäpäivän viilennystä Rajakoirat ovat tottelevaisia, mutta niiden työskennellessä ne saavat kulkea pitkälti oman päänsä mukaan — etsintävietin ohjaamina. Kovaan käskyttämiseen ei ole tarvetta, koska koira toimii parhaiten silloin, kun se kokee etsimisen vapaaehtoiseksi leikiksi. Partio ehtinyt taittaa vasta muutaman sataa metriä rajaosuudesta, kun Nipa loikkaa polun viereiseen lampeen. Vesi on sumean väristä, mutta paksuturkkista koiraa se ei haittaa. — Kesäpäivinä se käy viilentymässä, jos polun viereen osuu lampi, Latunen sanoo. Nipa kulkee rajan vierustaa reipasta vauhtia. Välillä Latunen käskee sitä odottamaan. — Koiran kanssa työskentelyssä iso osa on sen kehonkielen lukemista. Kun se alkaa nostelemaan päätään, se vainuaa jotakin ilmasta. Silloin kytken sen kiinni, koska ihmisen hajun haistaessaan Nipa lähtee sellaista vauhtia, ettei siinä pysyisi perässä. Harjoitus Partiolla on mukana Latusen ja rajakoira Nipan lisäksi rajavartija Kati Kallio. Partioitavan rajaosuuden loppuvaiheilla odottaa rajavartija Markku Munne. Rajan vierustaa tarpovan Nipan askel alkaa kiihtyä. Latunen arvelee, että se on saanut vainun jostakin. Välillä se käy raja-aidan tuntumassa nuuhkimassa maata, toisinaan se nostelee kuonoaan tuulta vasten. Pian sen jälkeen, kun Latunen on kytkenyt Nipan kiinni, se lähtee säntäämään metsään pois päin rajalta. Sieltä löytyy rajavartija Munne piilottelemassa pienen kummun takana. — Palkkioksi Nipa saa nyt leikkiä hetken kepin kanssa, Latunen kertoo. Partio järjestää rajakoirille harjoitustilanteita silloin tällöin, koska tositilanteita tapahtuu niin harvoin. Harjoituksia järjestämällä koiran motivaatio saadaan pidettyä korkeana. Asiakirja-, ase- ja rahakoirat Nipa on yksi Kaakkois-Suomen rajavartion 80 koirasta. Sen tehtävänä on etsiä maastorajalta ihmisen hajujälkiä, mutta koiria käytetään myös moneen muuhun tarkoitukseen. Yhdessä rajavartiolaitoksella ja tullilla on koiria muun muassa huumeiden, piiloutuneiden ihmisten, tuliaseiden, rahan ja asiakirjojen etsintään. Asiakirjoja etsiviä koiria käytetään rajanylityspaikoilla, jotta esittämättä jättämät henkilöllisyyspaperit, passit ja vastaavat eivät pääsisi rajan yli luvatta. — Teknistä valvontaa on lisätty, mutta koira on edelleen korvaamaton etsintätehtävissä, Latunen sanoo. Rajakoirat asuvat tavallisesti ohjastajiensa luona. Nipan tapauksessa se tarkoittaa jaettua kotia Antti Latusen perheen ja neljän muun koiran kanssa. — Nipa on vahva uros, joka helposti saattaa alkaa haastamaan muita koiria, ja kun meillä kotona on muitakin uroksia, niin on parempi pitää niitä erillään, Latunen kertoo. Suosikkipaikka Rajavartijat ja Nipa saapuvat partioitavan rajaosuuden loppuun runsaan tunnin kävelyn jälkeen. Harjoitusmielessä piiloutuneen Munnen lisäksi saldoksi jää pari pulahdusta lampeen sekä hirven ja karhun jäljet rajapolulla. Auton luo päästyään Nipa menee odottamaan takaoven luo. Kun Latunen avaa oven, se loikkaa sisään melkein yhtä suurella innolla kuin vapaaksi partioinnin alussa päästyään. — Jostain syystä se viihtyy älyttömän hyvin partioauton takaosassa. Se on sen suosikkipaikka, Latunen nauraa. Lue koko uutinen:

