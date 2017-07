Uutinen

Etelä-Saimaa: Syyskauden nuorten harrastustoiminta-avustukset vähävaraisille lapsiperheille haettavissa Lappeenrannan kaupungilta nyt Syyskauden nuorten harrastustoiminta-avustukset vähävaraisille lapsiperheille ovat haettavissa Lappeenrannassa. Lappeenrannan talousarvioon on varattu 50 000 euroa harrastustoiminta-avustusta vähävaraisille lapsiperheille. Haku on auki sähköisellä hakemuksella Lappeenrannan kaupungin sivuilla tästä päivästä 20. elokuuta saakka. Lappeenrannan kaupungin hyvinvointipalveluiden kehittämispäällikkö Sanna Natusen mukaan tuki on suunnattu erityisesti alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden harrastaminen on vaarassa keskeytyä perheen tiukan talouden vuoksi. Taloustilanteen arvioinnissa huomioidaan perheen tulot ja muun muassa lasten lukumäärä. Hakijan kotikunnan tulee olla Lappeenranta. – Vuoden 2014–2018 talouden tasapainotusohjelmassa jouduttiin nostamaan urheiluseuroilta perittäviä tilavuokria ja karsimaan tukia järjestöiltä ja taideoppilaitoksilta. Harrastusavustuksen tarkoituksena on taata harrastusmahdollisuus myös niille, joiden taloudellinen tilanne on heikko, Natunen toteaa tiedotteessa. Hyviä kokemuksia aikaisempien vuosien hauista Kaupungin mukaan harrastusavustuksella on pystytty tukemaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevia perheitä ja heidän lapsia jatkamaan tai aloittamaan harrastus. Väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt. Hakijoiden tulo- ja varallisuustiedot tarkistetaan, ja tuki maksetaan vain todellista laskua vastaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Sanna Natunen kehottaa hyödyntämään tulolaskuria hakemuksen tekoa harkitseville. Hakusivulla sijaitsevalla laskurilla pääsee laskemaan perheen taloudellisen tilanteen tuen myöntämiselle. — Laskurilla kannattaa tarkistaa omat tulorajat enne hakemuksen lähettämistä. Näin voidaan välttyä turhilta pettymyksiltä jo etukäteen. Harrastusavustukseen on varattu määräraha tämän vuoden loppuun ja jatko harkitaan erikseen tulevan valtuustokauden strategian laadinnan yhteydessä. Lue koko uutinen:

