Uutinen

Etelä-Saimaa: SiU-kasvatti Jesse Joronen siirtyy Tanskan liigaan Simpeleen Urheilijoiden kasvatti Jesse Joronen, 24, siirtyy jalkapallon Englannin mestaruussarjaseura Fulhamista Tanskan pääsarjassa pelaavan AC Horsensin riveihin. Jorosen ja uuden seuran välinen sopimus on kaksivuotinen. Joronen siirtyi kasvattajaseurastaan SiU:sta Fulhamin organisaatioon kaudella 2009. Kahdeksan vuoden aikana maalivahti pelasi lainalla Maidenhead Unitedin, Cambridge Unitedin, FC Lahden, Accrington Stanleyn ja Stevenagen joukkueissa. Viime kaudella Joronen jäi vaille peliminuutteja Mestaruussarjassa. Hän kertoo AC Horsensin tiedotteessa, ettei pitkään epäröinyt, kun kuuli tanskalaisseuran olevan hänen perässään. — Tavoitteeni on pelata mahdollisimman paljon ja auttaa joukkuetta parhaan kykyni mukaan, ja minusta tuntuu, että tulossa on hyvä kausi, Joronen sanoo tiedotteen mukaan. Lue koko uutinen:

