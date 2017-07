Uutinen

Etelä-Saimaa: Parkkihallit voivat kaataa kaupunkipuita Keskustaan kaavaillut parkkihallit voivat kaataa muutamia kaupunkipuita. Huhtikuussa hyväksytty asemakaava mahdollistaa maanalainen parkkihallin rakentamisen vanhan kaupunginteatterin tontille, ja todennäköisesti kaataa sen pohjois- ja itäpuolen puut. Kesäkuussa hyväksytty asemakaava mahdollistaa maanalaisen pysäköinnin rakentamisen myös Koulukadulle. Koulukatu 12:n ja 14:n välissä on kaksi kaupunkikuvallisesti hienoa vaahteraa. Ne voidaan joutua kaatamaan pysäköintihallin tieltä. Kahilanniemen länsirannalta voidaan joutua kaatamaan muutamia puita kunnallisteknisen verkoston rakentamisen tieltä. Linjaukset on kuitenkin haettu sellaisiksi, että puita säästyy mahdollisimman paljon. Tulevaisuudessa jotain voi kaatua myös arboretumin alueelta, Valtakadun pohjoispuolelta. Keskusta-alueen osayleiskaava mahdollistaa kerrostalorakentamisen alueelle. Historiallisesti, kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaan alueen suunnittelu on tehtävä huolella, eikä toteutuisesta ei toistaiseksi ole olemassa mitään suunnitelmia, muistuttaa yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen. Havupuut parhaita ilmanpuhdistajia Jos kaupungeissa halutaan korostaa puiden ilmaa puhdistavaa ominaisuutta, kotimainen mänty on hyvä valinta, toteaa leppävirtalainen Janne Räsänen. Hän väitteli kesäkuussa puiden kyvystä vähentää hiukkasmaisia ilmansaasteita. — Yksittäisten puiden tai pienten puuryhmien tärkein ominaisuus ei ole ilman puhdistaminen, toteaa joskin siihenkin pientä hyötyä voidaan saada. Tienvarsipuut voivat itse asiassa heikentää ilmanlaatua, hän toteaa. Ne voivat estää tieliikenteen päästöjä sekoittumasta ilmakerroksiin. — Kuitenkin yksittäiset puut ja puuryhmät ovat esteettisiä ja rauhoittavat ihmistä. Lisäksi puut ja puuryhmät tarjoavat viileämmän kohdan kuumilla keleillä. Lue koko uutinen:

