Etelä-Saimaa: Opiskelija saa asunnon viimeistään lokakuussa, soluasunnon voi saada muutamassa päivässä Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö Loasilta saa asunnon sitä nopeammin, mitä pienemmillä vaatimuksilla sitä haetaan. — Jos hakee solu-asuntoa ja ei ole tarkka siitä, missä päin kaupunkia asunto on, sen voi saada ihan päivissä, Loasin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund kertoo. Opiskelija-asuntomarkkinat ovat vilkkaimmillaan nyt. Loasille jonotti perjantaina 260 yksin asuntoa hakevaa hakijaa. Loasin asukasisännöitsijä Sari Martikainen kertoo, että heille tarjotaan heinäkuun aikana irtisanottavia asuntoja, joita tulee näillä näkymin joitakin kymmeniä. — Lokakuun loppuun mennessä jonot saadaan purettua. Asuntoja opiskelijoille vuokraa myös Lappeenrannan Asuntopalvelut. Uusille opiskelijoille on myönnetty asuntotakuu, jonka mukaan kaikki opiskelijat saavat jonkinlaisen asunnon, joko Loasin tai kaupungin kautta. — Viime vuonna kymmeniä opiskelijoita jäi Loasin ja ylioppilaskunnan järjestämään tilapäismajoitukseen. Tilapäismajoitukseen on varauduttu myös tänä vuonna. Sitä järjestetään kerhotiloissa, joihin on tuotu sänkyjä ja joissa on mahdollisuus peseytyä. Majoitus maksaa opiskelijalle. Se kuitenkin takaa Grönlundin mukaan sen, ettei yhdenkään opiskelijan tarvitse jättää opiskelupaikka vastaanottamatta asunnon puutteen vuoksi. Asumistuen muutokset vaikuttavat hakuun Viime vuonna tilapäismajoituksessa viivyttiin korkeintaan kuukauden verran. Useimmat saivat asunnon viikon kuluessa opintojen alkamisesta. Soluasunnon Skinnarilasta voi Loasilta saada noin 250 euron huonevuokralla. Lappeenrannassa vuokrataso jää hieman matalammiksi kuin esimerkiksi Jyväskylässä. Yliopiston lähellä sijaitsevassa solussa vuokra nousee lähemmäs kolmeasataa. Lappeenrannan Asuntopalveluilla on opiskelijoille tarjota lähinnä kaksioita tai kolmioita. Aiemmin opiskelijat vuokrasivat niitä esimerkiksi kaveriporukan kesken. Asuntopalveluiden palvelupäällikkö Eveliina Lohko kertoo, että asumistuen muutokset vaikuttavat heihin. Koska samassa taloudessa asuvat kaverukset saavat vähemmän asumistukea kuin aiemmin, vähentää se heidän intoaan hakea yhdessä asuntoa. Lappeenrannan Asuntopalveluille ei ole jonotusjärjestelmää, vaan heillä asunnon saannin määrittää tarve. Lohkon mukaan opiskelijoilla on suuri tarve saada asunto, joten jos Asuntopalvelujen tarjoamat asunnot sopivat opiskelijalle, on asunto mahdollista saada melkein saman tien. Niemi luottaa asunnon saantiin Savitaipalelainen Patrick Niemi pääsi opiskelemaan sähkötekniikkaa Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Asuntohakemuksen Niemi laittoi Loasille jo toukokuussa ennen kuin opiskelupaikan saanti oli varmaa. Tavoitteena oli saada hyvä paikka asuntojonossa. Niemi hakee yksiötä, mutta on varautunut soluasunnon saantiin. — Ei maailma siihen kaatuisi, se on realistisin vaihtoehto kuitenkin. Niemi on varautunut maksamaan soluasunnosta yli 300 euron vuokraa ja yksiöstä yli 400. — Lappeenrannassa on kuitenkin aika matalat vuokrat muihin (opiskelukaupunkeihin) verrattuna. Hän ei ole vielä kuullut Loasilta muuta kuin sen, että hakemus on käsittelyssä. Niemeä ei kuitenkaan jännitä asunnon saanti, vaan hän luottaa luvattuun asuntotakuuseen. Lue koko uutinen:

