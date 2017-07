Uutinen

Etelä-Saimaa: Motonet avautuu Hyrymäkeen lokakuussa — rakennustyöt valmistuvat aikataulussaan kuukauden kuluttua Broman groupin toimitusjohtaja Harri Broman kertoo, että uuden Motonetin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa. SSR Kaakkois-Suomi toimii rakennustöissä pääurakoitsijana. Uusi Motonet valmistuu Hyrymäkeen Ajurinkadulle Broman groupin omistamalle noin 9 900 neliön tontille, josta yhtiö maksoi 425 000 euroa. Tällä hetkellä uusi Motonet on ulkoapäin lähes valmis. Nyt rakennustyöt ovat siirtyneet sisätiloihin. Bromanin mukaan jäljellä on enää sisustus- ja viimeistelytöitä. Urakka valmistuu elokuussa. Sen jälkeen Motonet muuttaa vuokratiloista Vanhan Viipurintien toiselta puolelta, Puuilon vierestä, uusiin tiloihin. Aivan uuden rakennuksen vieressä toimii yhtiön omistama AD varaosamaailma, jonka on tarkoitus muuttaa Motonetin kanssa samaan tilaan. AD varaosamaailman jäljiltä jäävään tyhjään tilaan ei ole vielä löytynyt vuokralaista. — Vuokralaishaku käynnistyy elo-syyskuussa. Harri Broman kertoo konseptin, jossa Motonet ja AD varaosamaailma ovat samoissa tiloissa, olevan käytössä myös muualla Suomessa. Uudet, noin tuhat neliötä isommat tilat rakennetaan, koska Broman groupin liikevaihto on kasvanut. Syyskuussa päättyneellä tilikaudella Broman groupin liikevaihto oli 304 miljoonaa euroa. Liikevoitto pysyi edelliskauden tapaan 36 miljoonassa eurossa. Edellisvuonna yhtiön liikevaihto oli 262 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

