Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta ei liputtanut Helene Schjerfbeckiä — sisäministeriö toivoo kansalaisten nostavan liput salkoon nykyistä useammin Maanantaina Lappeenrannan kaupunki ei liputtanut maalari Helene Schjerfbeckiä sisäministeriön suosituksesta huolimatta. Sisäministeriö suositteli keväällä, että liput nostettaisiin salkoihin Schjerfbeckin syntymäpäivänä 10. heinäkuuta itse taiteilijan ja Suomen kuvataiteen kunniaksi. Vuonna 1946 kuolleelle maalarille liputuspäivää ehdottivat Akvarellitaiteen yhdistys ja Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs -seura. Lappeenrannan kaupungin viestintäjohtajan Alina Kujansivun mukaan kaupunki liputtaa pääsääntöisesti vain vakiintuneina, virallisina liputuspäivinä. Näin on sovittu ulkoalueiden huoltosopimuksessa, ja taustalla ovat kustannussyyt. Itsenäisyyden juhlavuosi innoitti ministeriön suosittelemaan esimerkiksi Suomen luonnon päivän liputusta 26. elokuuta. Lipun salkoon nostoa kehotetaan myös Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 1.10. sekä lapsen oikeuksien päivänä 20.11. — Kertaluonteisesti suositellusta liputuspäivästä voi tulla vakiintunut liputuspäivä, kun sitä on suositeltu useana vuotena peräkkäin. Näin on käynyt esimerkiksi Minna Canthin ja Jean Sibeliuksen syntymäpäivien kohdalla, sisäministeriön viestintäjohtaja Mika Mäkinen sanoo. Minna Canthin päivä 19.3. oli ensi kertaa vuoden 2007 almanakoissa. Sibeliuksen syntymäpäivä 8.12. merkittiin ensimmäisen kerran vuoden 2011 kalentereihin. Virallisia, vuosittaisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi muita vakiintuneita liputuspäiviä on kolmetoista. Uusia liputuspäiväesityksiä harkitaan Uusia liputuspäiväehdotuksia ministeriö harkitsee tapauskohtaisesti. Mäkisen mukaan vuosittain tulee muutamia esityksiä. — Ehdotusten kirjo on laaja. Jos keksii älyttömän hyvän syyn liputtaa ja saa 10 000 muuta ihmistä vetämään lipun salkoon samasta syystä, varmasti ministeriö harkitsisi sitä suositukseksi. Vapaamuotoiset, perustellut liputuspäiväesitykset voi toimittaa ministeriön kirjaamoon. Lipulla voi juhlistaa vaikka SaiPan voittoa Virallisten liputuspäivien lisäksi kuka tahansa saa liputtaa mistä syystä tahansa, muistuttaa sisäministeriön viestintäjohtaja Mika Mäkinen. Suomalaiset ovat Mäkisen mukaan liputuksen suhteen tarpeettoman vakavamielisiä. Sisäministeriö kannustaa liputtamaan muinakin kuin yleisinä liputuspäivinä. — Saisimme rohkeammin liputtaa ja näyttää lipulla iloa. Jos SaiPa voittaa KalPan, ja se tuntuu hyvältä, sen kun lippu salkoon vaan. Tai jos vaimolla on syntymäpäivä tai lapsi saa hyvän todistuksen koulusta, Mäkinen sanoo. Liputusaikoja tulee noudattaa aina. Suomessa liputus alkaa aamulla kello kahdeksalta ja päättyy auringon laskiessa, kesällä kuitenkin viimeistään kello 21. — Kellonaikojakaan ei tarvitse liikaa jännittää, mutta yöllä salossa roikkuva Suomen lippu on surullinen näky. Liputuksessa voi ottaa rennosti, kunhan lipun laskee yöksi alas ja kohtelee sitä muutenkin kunnioittavasti, Mäkinen neuvoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/10/Lappeenranta%20ei%20liputtanut%20Helene%20Schjerfbecki%C3%A4%20%E2%80%94%20sis%C3%A4ministeri%C3%B6%20toivoo%20kansalaisten%20nostavan%20liput%20salkoon%20nykyist%C3%A4%20useammin/2017122451971/4