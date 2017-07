Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannassa istutetaan syyskuussa Tulevaisuuden kuusia — 100 kuusen metsikkö Veteraanipuiston viereen Lappeenrannassa istutetaan syyskuussa Suomi 100 -hengessä Tulevaisuuden kuusia. Lappeenrannan kaupunki organisoi keskiviikkona 27. syyskuuta, Vesan päivänä, reilun sadan kuusen istutusta ympäri kaupunkia. Lapset ja nuoret kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa istuttavat tuolloin kuusen taimia päiväkotien ja koulujen pihoille. Päivän päätapahtuma sijoittuu Veteraanipuiston viereen, jonne tullaan istuttamaan sadan kuusen metsikkö. — Tarkoituksena on näin yhdessä kunnioittaa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta, kertoo Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen tiedotteessa. Paikalla Tulevaisuuden kuusta on istuttamassa muun muassa Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Tulevaisuuden kuusi on historiallinen kampanja Tulevaisuuden kuusi -kampanja jatkaa itsenäisyyden perinteitä Itsenäisyyden kuusen (1917) ja Kotikuusien (1967) sekä myöhemmin muiden istutettujen juhlapuiden jälkeen. Tulevaisuuden kuusen virallinen suojelija on Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Itsenäisyyden kuusi kylvettiin Helsingin Kaivopuistoon, kun Suomi itsenäistyi sata vuotta sitten. Kun Suomi täytti 50 vuotta vuonna 1967, istutettiin eri puolille maata yli 30 000 Itsenäisyyden kuusen siemenistä kasvatettua jälkeläistä, Kotikuusta. Nyt kun Suomi täyttää sata vuotta, suomalaiset istuttavat jälleen itsenäisyyden juhlakuusia, Itsenäisyyden kuusen siemenistä kasvatettuja Tulevaisuuden kuusia. Tulevaisuuden kuusi -kampanjan tavoitteena on, että mahdollisimman moni Suomessa asuva, ulkosuomalainen ja Suomen ystävä juhlistaa satavuotiasta Suomea istuttamalla juhlavuoden puun. Keskiössä ovat lapset ja nuoret. Puita istutetaan perinteen mukaisesti yksittäin ja metsiköiksi. Istuttamisesta vastaavat koulut, kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja yksittäiset kansalaiset. Lue koko uutinen:

