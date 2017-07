Uutinen

Etelä-Saimaa: Konnunsuolla mitattu 23,1 lämpöastetta — tänään voi helleraja mennä rikki! Lomalaiset, nyt kannattaa nauttia. Tänään maanantaina on tämän viikon poutaisin ja lämpimin päivä. — Tämä päivä sujuu Lappeenrannan seudulla selkeässä poutasäässä. Voi olla, että jopa hellerajaa hätyytellään, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen. Aamukymmeneltä Konnunsuolla mitattiin 23,1 lämpöastetta. Siiskonen uskoo, että päivän ylimmät lämpötilat nousevat siitä vielä hieman. — Jos helleraja menee tänään Lappeenrannassa rikki, niin ei se ole kovin suuri yllätys. Siiskosen mukaan tiistai on Etelä-Karjalassa hyvin tämän päivän kaltainen. Lämpötilat voivat päivällä nousta lähelle hellerajaa. Iltapäivästä alkaen pilvisyys kuitenkin lisääntyy, ja matalapaineen alue tuo lounaasta mukanaan sateita. Keskiviikko on sateinen päivä, mutta torstai on jälleen aurinkoinen ja poutainen. — Torstaina lämpötilat näyttäisivät olevan selvästi yli kahdenkymmenen asteen, Siiskonen kertoo. Viikonlopun ennuste on vielä epävarma, että tällä hetkellä se näyttää epävakaiselta ja sateiselta. Pidemmän ajan ennusteessa ei myöskään ole näkyvissä hellejaksoja. — Matalapainevoittoinen sää vallitsee edelleen Suomessa. Sää on epävakaista, vaikka yksittäisiä hellepäiviä joukkoon mahtuukin, Siiskonen toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/10/Konnunsuolla%20mitattu%2023%2C1%20l%C3%A4mp%C3%B6astetta%20%E2%80%94%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20voi%20helleraja%20menn%C3%A4%20rikki%21/2017122451489/4