Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalassa on syntynyt vähemmän lapsia viime vuoteen verrattuna — tuhannen vauvan tavoitteeseen päästään juuri ja juuri Etelä-Karjalan keskussairaalassa on kesäkuun loppuun mennessä syntynyt 507 vauvaa, kertoo toimintayksikön esimies Tuija Suokas. Synnytyksiä on ollut 499. — Viime vuoteen verrattuna lapsia on syntynyt kymmenen vauvaa vähemmän, Suokas tarkentaa. Viime vuoden kesäkuun loppuun mennessä synnytyksiä sen sijaan oli 511. Kuukausittaiset erot ovat kuitenkin pysyneet suhteellisen samoina, sillä esimerkiksi maaliskuussa syntyvyys on ollut molempina vuosina sama. Vuoden 2016 Tilastokeskuksen syntyneiden tilaston mukaan, Etelä-Karjalan kokonaisuushedelmällisyysluku oli 1,52. Vuonna 2015 luku oli 1,68. Aikaisempina vuosina ensisynnyttäjien keski-ikä alueella on pääasiassa seurannut valtakunnallista kaavaa. Ensisynnyttäjä on keskimäärin yli 30 -vuotias. Menneisiin vuosiin verrattuna syntyvyysodotukset vuoden loppuun mennessä ovat hieman pienemmät. Valtakunnalliseen tavoitteeseen 1000 lapsen syntymästä Suokkaan mukaan niukin naukin päästään. — Etelä-Karjalassa silti pysyy synnytysosasto, Suokas toteaa. Lue koko uutinen:

