Etelä-Saimaa: Catz hankki nuoruutta ja kokemusta samassa paketissa — Karoliina Rytkönen kissapaitaan Naisten Korisliigaa pelaava Lappeenrannan Catz on hankkinut Karoliina Rytkösen riveihinsä ensi kauden kattavalla sopimuksella.Rytkönen siirtyy Lappeenrantaan Äänekosken Huimasta, jossa 22—vuotiaalle takamiehelle kertyi seitsemän kauden aikana lähes 200 pääsarjaottelua.Viime kaudella hän pelasi 25 ottelussa, joissa hän pussitti pisteitä keskimäärin 8,9 per ottelu.— Päätin jo ennen viime kautta, että jos tuleva kausi menee hyvin, voisin lähteä kokeilemaan minne siivet kantavat, Rytkönen sanoo tiedotteessa.— Kun sitten sain mahdollisuuden päästä Catziin pelaamaan, niin palaset ikään kuin loksahtivat kohdalleen. Uskon, että pystyn ottamaan siellä uuden askeleen ja kehittymään kokonaisvaltaisemmaksi pelaajaksi.Catzin päävalmentaja Mika Haakana on kissapaitojen uusimmasta hankinnasta mielissään.— Karoliina on urheilullinen, nopea ja urallaan eteenpäin haluava pelaaja. Nuoresta iästä huolimatta hän on jo varsin kokenut pääsarjapelaaja ja tietää, mitä pelaaminen Korisliigassa vaatii.Rytkösen lisäksi Catzilla on sopimukset ensi kaudesta Johanna Kalinin, Johanna Timperin, Roosa Kososen ja Valencia McFarlandin kanssa. Lue koko uutinen:

