Etelä-Saimaa: Aavelaivalle on ottajia, laiva lähtee romutettavaksi tai muuhun käyttöön ennen talvea Lappeenrannan Rauhan satamassa viisi vuotta lojunut Blue White Eagle -alus ei kaupan peruuntumisesta huolimatta ehkä päädy romuttamolle. — Yhteydenottoja on ollut, paljonkin. Nyt liikkeellä on sellaistakin väkeä, että voisi jotain jopa toivoakin, arvioi uutta tilannetta ympäristötarkastaja Toni Pöntelin. Pöntelin kuitenkin muistuttaa, että kyselijöitä on ollut runsaasti pitkin matkaa. — Mutta tarjoukset ovat olleet harvassa. Joka tapauksessa pidän toivon liekkiä yllä. Tarjouksia ja uskottavia käyttötarkoituksia pitäisi saada kirjallisina mahdollisimman pian. Vs. ympäristöjohtajan Sara Piutusen mukaan laivan kohtalon pitäisi ratketa lähikuukasina. — Heinä-elokuun aikana pyritään saamaan asia sellaiseen pisteeseen, ettei alus enää olisi siellä tulevaa talvea. Talvi on aina riski. Mahdollisen kaupan loppuun saattaminen on tarkoitus delegoida ympäristönsuojelupäällikölle. Näin suunnitelman voisi toteuttaa riittävän nopeassa aikataulussa. — Mutta tarjouksen on oltava toteuttamiskelpoinen. Emme halua, että alus lähtee Lappeenrannasta ja töksähtää johonkin toiseen rantaan, sanoo Piutunen. Romutuksen hinta nousee hinauksen ja asbestin takia Jos hyväksyttävää suunnitelmaa ei ilmene, on edessä romutus. — Halpaa romutus ei ainakaan ole, selvittää Toni Pöntelin. Pöntelinin mukaan romuttaminen maksaisi kuusinumeroisen summan. — Hinaaminen on kallista, työ on kallista. Lisäksi on aika varmaa, että eristeenä on käytetty asbestia, minkä takia purkaminen ei ole ihan yksinkertaista. Lappeenrannan lupalautakunta purkaa esityksen mukaan kaupan omalta osaltaan tiistaina. Alus oli päätetty myydä Stella Polarikselle toukokuun lopulla 2 000 eurolla pois kuljetettavaksi. Summa ei olisi kattanut teettämisestä aiheutuneita 28 000 euron kustannuksia. Aluksen myynti peruuntui. Ajan kaluamaa risteilyalusta kaavailtiin hostelliksi Viron Narvaan. Stella Polariksen selvityksen mukaan aluksen siirto ei olisi onnistunut Narvan jokisuuhun muodostuneen hiekkapakan takia. Lisäksi yhtiöllä oli vaikeuksia saada lupia siirtoon kanavan kautta. Lue koko uutinen:

