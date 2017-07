Uutinen

Etelä-Saimaa: Vauhtiviikonloppu on kasvattanut majoittautumisten määrää Imatralla Imatrankosken katuradan lisäksi myös Imatran majoituspaikoilla on ollut vilkasta tänä viikonloppuna Imatran ajojen ansiosta. Imatran Kylpylästä kerrotaan, että kaikki hotellihuoneet ovat olleet varattuja. Tapahtumaviikonlopun takia kylpylässä on sen sijaan ollut hieman rauhallisempaa. Aamupalalla on ollut normaalia viikonloppua kiireisempää. — Aamupalalle on kokoontunut suomalaisia ympäri maata, kertoo ravintolan vuoropäällikkö Rebekka Lampi. Turistit ovat ryhmittyneet aamupalapöytiin yhdessä. Syömässä on ollut niin miesryhmiä kuin perheitä, jotka ovat tulleet seuraamaan ajoja. Osa henkilöistä on tuttuja toisilleen jo viime vuodelta. Moottoripyörällä liikkuneet ulkopaikkakuntalaiset ovat Lammen mukaan ihailleet kaupungin sijaintia Saimaan läheisyydessä. Imatran ajo -viikonlopuksi järjestetyn Mellonmaja Campingin leirintäalueen kysyntä on myös ollut hyvä. Paikalle on saapunut niin viimevuotista porukkaa kuin myös uusia leiriytyjiä. — Täällä on isot tilat majoittaa ihmisiä, toteaa järjestyksenvalvoja Mika Rinkinen. Vaikka opasteet Mellonmajalle asti ovat olleet riittävät, ulkopaikkakuntalaisilla on ollut hieman vaikeuksia löytää paikalle. Leirintäalueen yhteyshenkilöt ovat kuitenkin avustaneet puhelimitse matkustajia. Myös Koskenpartaan kävelykadulla sijaitseva Center Hotel Imatra on ollut viikonlopun kiireinen ja kaikki huoneet ovat olleet hotellissa varattuja. Lue koko uutinen:

