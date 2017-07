Uutinen

Etelä-Saimaa: Toistaiseksi kaikki kunnossa — sukeltavat putkentarkastajat kehuvat energiayhtiötä säännöllisyydestä Valvontalaitteista kuultuina sukeltajan hengenvedot kuulostavat samalta, kuin astronauttien hengitys elokuvissa. Dramaattisia suhinoita. Mutta muuten Saimaalla on vähemmän dramaattista. Mitään akuuttia ei ole toistaiseksi löytynyt. Jos täältä löytyisi vuotava vesijohto, niin senkin ennenkaikkea kuulisi. Paineella suihkuava vesi viheltää kovalla äänellä, kertoo sukellusyrittäjä Jorma Onjukka. Ja jos joku Saimaan pohjassa kulkevista viemäreistä vuotaisi, niin sen myös näkisi. 15 kilometrin urakka Sukelluspalvelu Stella Maria tarkastaa parhaillaan Saimaaseen upotettujen vesijohtojen ja viemäreiden kuntoa. Takana on neljä päivää, ja toistaiseksi kaikki on ollut kunnossa. Loput noin 15 kilometrin johto- ja viemäriurakasta tarkistetaan heinäkuun loppuun mennessä. — Täkäläinen energiayhtiö on esimerkillinen. Se tarkastuttaa vesijohtonsa ja viemärinsä säännöllisesti, joka kesä. Kaikki eivät todellakaan tee tarkistuksia yhtä säännöllisesti, Onjukka kehuu. Säännöllisyys tarkoittaa sitä, että energiayhtiön johto voi nukkua yönsä rauhassa, hän toteaa. — Jos jonnekin tulisi vuoto, niin ensimmäisenä kysyttäisiin että koska putket ja viemärit on viimeksi tarkastettu. Vauriot johtuvat yleensä putkiston käyttöiästä Stella Maria on tarkastussukeltanut Lappeenrannan putkia vuodesta 2011. Pientä korjattavaa löytyy vuosittain, esimerkiksi paikkoja, joissa painot ovat siirtyilleet pois putkien päältä. Silloin putket voivat nousta järvenpohjasta, vaurioitua tai aiheuttaa törmäysvaaraa veneille. Lisäksi paineistus voi vaurioittaa putkia, tai esimerkiksi virtapaikassa oleva putki voi päästä liikkumaan ja hankautumaan. — Suurin osa vaurioista johtuu putkiston käyttöiästä, Onjukka sanoo. Sukeltajat pyrkivät korjaamaan akuutit vuodot saman tien. Vähemmän akuuteista sovitaan erikseen. Lappeenrannan pisin yhtenäinen vesijohto on noin kahden kilometrin pätkä Skinnarilassa. Pisin yhtenäinen viemärijohto, puolitoista kilometriä, on Pallonlahdella. Niiden tarkistaminen vie pari päivää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/09/Toistaiseksi%20kaikki%20kunnossa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89sukeltavat%20putkentarkastajat%20kehuvat%20energiayhti%C3%B6t%C3%A4%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6llisyydest%C3%A4/2017122443632/4