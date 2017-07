Uutinen

Etelä-Saimaa: Tarhaaja epäilee mehiläisten kärsivän kasvinsuojeluruiskutuksista Lappeenrantalaista mehiläistarhaaja Matti Kaistista ärsyttää. Kasvinsuojeluruiskutuksia tehdään taas mehiläispesien nurkilla. — Minulla on pesiä 13 eri paikassa Lappeenrannassa, Lemillä ja Luumäellä, ja myrkkyä laitetaan peltoon sadan metrin päässä pesistä. Olen sanonut asiasta monta kertaa, mutta maanviljelijät eivät tunnu uskovan mitään, Kaistinen kertoo. Kaistinen on kertonut huolestaan poliisillekin, mutta mitään ei ole tapahtunut. Poliisilla ei ole kuulemma aikaa puuttua asiaan. — Porukka pesistä vähenee, ja kohta ei enää ole pölyttäjiä. Millä oikein pääsisi kiinni väärinkäytöksiin? Pro Agria Etelä-Suomen kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola ei usko asianmukaisten ruiskutusten aiheuttavan mehiläiskuolemia. Torjunta-aineiden kehittely on edennyt niin pitkälle, että auton tuulilasinpesunesteet ja konetiskiaineet ovat peltoihin ruiskutettavia kemikaaleja kovempia myrkkyjä. Eri valmisteiden käyttötavat eroavat toisistaan, mutta yleisohjeena on se, että ruiskutuksia voi tehdä lähimmillään 60 metrin päässä mehiläispesistä. Kukkivia kasvustoja ei käsitellä, ellei kyseessä ole rypsin pahkahomeen torjunta. — Ja siitä ei ole todettu olevan vaaraa eliöille, Heinola huomauttaa. Pölyttäjien hyvinvointi on Heinolan mukaan viljelijänkin etu. On laskettu, että viljelijät hyötyvät pölyttäjistä jopa enemmän kuin mehiläistarhaajat. Suomen mehiläishoitajain liiton mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala korostaa yhteistyön merkitystä. Mahdolliset haitat voidaan minimoida yksinkertaisilla ratkaisuilla. — Olisi hyvä olla ennen ruiskutusta yhteydessä mehiläistarhaajaan. Hän voisi tällöin sulkea pesät ruiskutuksen ajaksi. Ruiskutusten ja mehiläiskuolemien välistä yhteyttä on vaikea todistaa, sillä näytteitä tulee harvoin otettua riittävän nopeasti. Pesän hiipuminen voi johtua myrkyn ohella myös heikosta kuningattaresta, huonosta ravinnosta, säästä tai taudeista. Yksikään kasvialan ammattilainen ei voi vedota tietämättömyyteen kasvinsuojeluruiskutuksista puhuttaessa. Ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden käyttö on edellyttänyt koulutusta ja hyväksyttyä tutkintoa marraskuusta 2015 lähtien. Koulutuksen voi korvata itsenäisellä opiskelulla, mutta tentti on pakollinen. Suoritettu tutkinto täytyy uusia viiden vuoden välein. Ammattikäyttöön tarkoitettuja valmisteita ostettaessa on aina esitettävä tutkintotodistus. Myös jokaisesta säädeltyjä tuotteita myyvästä kaupasta täytyy löytyä tutkinnon suorittanut myyjä. Turvallisuus- ja kemikaliovirasto (Tukes) valvoo alan koulutusta ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Lue koko uutinen:

