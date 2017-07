Uutinen

Etelä-Saimaa: Päivä rajavartijoiden kanssa: Onko rajavartiosto sovinistinen ja onko itärajalla ei-kenenkään-maata? Rajavartija Kati Kallio osoittaa Venäjän ja Suomen välisen raja-aidan painunutta poikkipalkkia. — Tuosta on kulkenut joku eläin, saattaa olla karhukin. Ihminen se ei ole ollut. Kallio on partioimassa itärajalla kollegansa Antti Latusen kanssa, joka ohjastaa rajakoira Nipaa. Sen tehtävä on etsiä rajalta ihmisen hajua. Paarmat, kärpäset ja hyttyset piirittävät univormuissa ja aseet vyöllä maastorajan vierustaa etenevää kaksikkoa. Polkua on taivaltanut jälkien perusteella ainakin hirvi. Usein näkyy myös karhun jälkiä. Kolmatta vuotta rajavartiostossa työskentelevä Kallio on Imatralla sijaitsevan Pelkolan rajavartioaseman ainut nainen. Pelkolan vähäinen naisedustus on poikkeuksellista, esimerkiksi viereisellä Imatran rajanylityspaikalla naisia on paljon enemmän. Miesvaltaisuuteen Kallio tottui jo armeijassa. Sinne hän tiesi haluavansa yläasteelta lähtien. — Jos hengaan vapaa-ajallakin eniten miesten kanssa, niin ei töissäkään ole väliä, onko työkaverina ukko vai akka. Tasa-arvokysymys Ovet armeijaan avautuivat naisille vuonna 1995. Rockyhtye Popeda syytti säkeissään naisten palveluksesta lakiesityksen käynnistänyttä puolustusministeri Elisabeth Rehniä, mutta heti ensimmäisenä vuonna armeijaan hakeutui satoja naisia. Kaksi vuotta myöhemmin Rajavartiolaitos salli naisille pääsyn rajavartijakoulutukseen. Vuosien ajan naishakijoita oli vain kourallinen. Nyt naisten osuus rajavartiostossa kasvaa nopeasti. Suomen vajaasta 1 800 rajavartijasta heitä on noin kuusi prosenttia, ja vartioston tavoitteena on nostaa osuus kymmeneen prosenttiin. — Se on jo tasa-arvokysymyskin. Jos naiset haluavat rajavartijoiksi, heille on annettava siihen kunnon mahdollisuus, sanoo Kaakkois-Suomen rajavartioston henkilöstöpäällikkö, everstiluutnantti Esa Veikkanen. Naisia tarvitaan rajalle Veikkasen mukaan myös käytännön syistä. Esimerkiksi ruumiintarkastusta naiselle tehtäessä tarkastajan tulisi olla samaa sukupuolta. Sukupuolen sijaan tehtävät jakautuvat enemmän osaamisen mukaan. Paremmin venäjää puhuva on luontevampi valinta keskustelua vaativiin tilanteisiin, tekniikkaa osaava taas valvontalaitteiston huoltamiseen. Rajanylityspaikalla Imatran rajanylityspaikan puolella on iltapäivällä lyhyet jonot. Liikenne painottuu aamuun ja iltaan, jolloin venäläiset ostosmatkailijat tulevat ja menevät. — Laskisitko silmälasejasi, rajavartija Jenny Jäppinen pyytää passiaan näyttävältä venäläismieheltä. Suomalaisille asiakkaille Jäppinen puhuu imatralaisittain murtaen, venäläisten kanssa asiointi hoituu venäjäksi. Jäppinen ehti käydä vuoden verran insinööriopintoja, kun ajatus rajavartijaksi hakemisesta vahvistui. Pääsyvaatimuksena olevan armeijan hän oli suorittanut Vekaranjärvellä jo aikaisemmin. — Halusin rajavartijaksi, koska tämä on hyvä työ, jossa voi edetä talon sisällä. Olen myös sen verran isänmaallinen, että haluan tehdä jotakin Suomen turvallisuuden eteen, Jäppinen kertoo. Sukupuoli ei Jäppisen mukaan nouse töissä juuri mitenkään esiin. Asiakkaat kenties ovat kohteliaampia naisvirkailijoille. Etsintäkuulutus Jäppisen työvuoron lähestyessä loppuaan radiopuhelin sähisee. Kollega latelee radiopuhelimeen viranomaiskoodeja ja rekisterinumeron. Jonossa olevan auton kuljettaja on etsintäkuulutettu. Tilanne hoidetaan pikavauhtia. Kaksi rajavartijaa hakee etsintäkuulutetun raja-asemalle kuultavaksi. Muut rajanylittäjät tuskin huomaavat mitään tapahtuneenkaan. — Tarvetta voimankäyttöön ei omalle kohdalle ole onneksi osunut. Urputtajia kyllä on, mutta yleensä nekin rauhoittuvat, kun kuuntelee luritukset ja sanoo ok, Jäppinen toteaa. Härski huumori Onko rajavartiostossa äijämeininki? — Perinteisesti rajavartiostossa on ollut miehinen kulttuuri, muttei enää nykyään. Kun aloitin rajalla 20 vuotta sitten, joku tuli aina välillä kokeilemaan, kuinka nainen reagoi härskiin heittoon, kapteeni Jenni Kinnunen Raja- ja merivartiokoululta muistaa. Jokunen miesrajavartija Imatran rajanylityspaikalta kertoo, että esimerkiksi kasvissyönnistä saatetaan vinoilla, ja silloin tällöin työkavereita jekutellaan armeijatyyliin. Useimmin rajavartijoiden puheissa alan miesvaltaisuuteen yhdistetään kuitenkin ronski huumori. Päivän aikana käy selväksi, ettei härski huumori rajoitu vain miesten puheisiin. Naisten suusta saa kuulla esimerkiksi sen, että vartioston juhlapäähine muistuttaa erehdyttävästi norsun alapäätä. Henkilöstöpäällikkö Esa Veikkasen mukaan sisäisissä kyselyissä kiitellään työpaikan ilmapiiriä. — Vuosien saatossa on tullut muutamia valituksia, että naisrajavartioita on tytötelty tai kohdeltu huonosti. Muutaman kerran on myös ollut tapauksia, että esimiehet ovat naisrajavartijoiden mukaan turhaan pehmennelleet, Veikkanen sanoo. Kallion ja Latusen kanssa partiovuorossa oleva Markku Munne on ollut rajavartija jo 32 vuotta. Naisten tulo rajavartijoiksi on parantanut hänen mielestään koko laitoksen ilmapiiriä. — Osa niistä, jotka ovat jo eläkkeellä tai haudassa, ei yksinkertaisesti voinut ymmärtää, että nainen voisi olla sotilas tai rajavartija. Nykyään se on täysin arkipäiväinen juttu, Munne sanoo. Nopea kasvu Kaikki Suomen rajavartijat koulutetaan Imatralla Immolan Raja- ja merivartiokoulussa. Vuosikurssit ovat olleet 70 henkilön luokkaa, mutta ensi vuonna vahvuus nousee yli sataan. Viime vuosina naisten osuus koulutuserästä on ollut noin neljännes, kun ennen vuotta 2010 osuus oli vain runsas viisi prosenttia. Jos osuus säilyy samanlaisena, rajavartiosto pääsee heittämällä tavoitteeseensa kymmenestä prosentista naistyöntekijöitä. Raja- ja merivartiokoulun rekrytoinnista vastaavan henkilöstöpäällikkö Jani Miettisen mukaan rajavartiosto on pyrkinyt näkymään naisten vapaaehtoisissa kutsunnoissa ja aluetoimistoissa, joiden kautta naiset hakevat asepalvelukseen. Upseereista naisia on vain kaksi prosenttia. Upseerit rajalle kouluttaa Maanpuolustuskorkeakoulu. Rajavartijaupseereiksi opiskelevista naisia on vain noin prosentti. — Siinä riittää vielä töitä. Omissa jatkokoulutuksissamme naisia pitäisi alkaa näkyä pian enemmän, kun naisilla alkaa täyttyä koulutuksiin vaadittavat työkokemusvuodet. Imatran naisrajavartijoiden puheissa toistuvat tuttavien rohkaisevat kokemukset rajalta. Mitä useampi nainen käy armeijan tai kouluttautuu rajalle, sitä pienempi kynnys on seuraaville. Vainu Rajakoira Nipan askel kiihtyy maastossa. Se on saanut vainun ja kulkee nenä korkealle kohotettuna. Matkan varrella Nipa on pulahtanut parissa lammessa ja tohissut eteenpäin melkoista siksakkia. Ulospäin sen matkanteko näyttää leikiltä, mutta Kati Kallio vakuuttaa, että kahden ja puolen vuoden koulutuksen saanut koira on rajalla tiukan keskittynyt jälkien haisteluun. Yhtäkkiä koira säntää muutaman kymmentä metriä rajan luota metsään ja löytää kyykistelevän henkilön. Se ei koske löytämäänsä ihmiseen, mutta ilmoittaa havainnostaan rajavartijoille haukkumalla vimmatusti aivan löydetyn vieressä. Tällä kertaa kyseessä on harjoitus. Nipa on löytänyt metsään piiloutuneen Markku Munteen. Palkkioksi se saa pikaisen keppileikin. — Maastorajan ylittäjiä on niin harvoin, että koirille pitää järjestää harjoitustilanteita. Koiran motivaatio laskisi, jos kuukaudet kuluisivat ilman, että ketään löytyy, Latunen kertoo. Lue koko uutinen:

