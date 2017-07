Uutinen

Etelä-Saimaa: Loton potti nousee viiteen miljoonaan euroon, koska täysosumia ei tullut Loton pääpotti on ensi viikon kierroksella viisi miljoonaa euroa. Lauantain suurimmaksi voitoksi jäi Heinolaan osunut 6+1 -tulos, jossa pelaaja sai 214 000 euroa. Heinolan pelaajan summa kasvoi tuplauksen ansiosta. Myös Kumpulassa Helsingissä oli lotottu oikein 6+1 -tulos, mutta siinä ei ollut tuplausta, ja lisäksi voitto osui kahden osuuden porukalle. Lottokierroksella 27/2017 oikea rivi on 4, 10, 13, 19, 26, 28, 33 ja lisänumero 32. Tuplausnumeroksi arvottiin 10. Lauantai-Jokerin voittorivi oli 4235546. Jokerissa oli kolme 6-oikein tulosta. Voittosummat ovat joko 20 000 euroa tai tuplauksella 40 000 euroa. Lauantai-Lomatonnin voittorivi on Peking 95. Lomatonnissa jaettiin tuhannen euron päävoittoja 19 kappaletta. Lue koko uutinen:

