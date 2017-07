Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuinka maakuntavaalien käy? Suurten puolueiden huolena Etelä-Karjalassa vaalibudjetit ja äänestysaktiivisuus Maakuntavaalien uusi ajankohta synnyttää ristiriitaisia näkemyksiä keskustan, SDP:n, kokoomuksen ja perussuomalaisten piirien puheenjohtajissa. Maakuntavaalit siirtyvät presidentinvaalien yhteydestä tammikuulta 2018 saman vuoden lokakuulle. Maakunta- ja soteuudistuksen voimaantulo siirtyi vuoden 2020 tammikuulle. SDP:n ja perussuomalaisten piirijohtajat näkisivät maakuntavaalit mielellään heti eduskuntavaalien yhteydessä. — On tärkeää miettiä, jaksaako vaalit kiinnostaa äänestäjiä, jos niitä on niin usein, demarien Sanna Koskenranta huomauttaa. Eduskunta- vai kuntavaalit? Pitkällä aikavälillä kaikki haastatellut siirtäisivät vaalit joko eduskunta- tai kuntavaalien yhteyteen. Näin taattaisiin edustajille työrauha, eivätkä äänestäjät kyllästyisi. Ensimmäisten vaalien ajankohta arveluttaa. — Nyt täytyy mennä maakuntauudistuksen sanelemassa aikataulussa. Jatkossa maakuntavaalit sopivat yhteen kuntavaalien kanssa, keskustan Karjalan piirin toiminnanjohtaja Matti Kuittinen arvioi. Kokoomuksen Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja Pekka Selenius on vielä haluton spekuloimaan, olisiko yhdistäminen järkevämpää eduskunta- vai kuntavaaleihin. — Riippuu siitä, tuleeko maakunnasta ja kunnista taistelupari vai yhteisiä tavoitteita ajava kaksikko, Selenius sanoo. Selenius uskoo, että aikataulun muutoksen myötä presidentinvaalit ainakin selkeytyvät, kun maakuntavaalit eivät tuo sisäpolitiikkaa puolueiden kampanjoihin. Perussuomalaisten Ilpo Heltimoinen uumoilee, että vaalien ajankohtaa lykätään vielä uudemman kerran. — Maakuntauudistuksen valmistelu tuskin on silloin vielä riittävän pitkällä. Täysi lista ehdokkaita luvassa Alustava ehdokasasettelu on jo käynnissä piireissä. Kaikki neljä puoluetta aikovat asettaa ehdolle täyden listan, eli 88 ehdokasta. Puheenjohtajat arvioivat, että maakuntavaalien myötä pienten kuntien painoarvo tulee väistämättä laskemaan. Ehdokkaita tullaan asettamaan kaupunkien lisäksi pienemmistä kunnista, mutta ehdokkaista suurin määrä tulee väistämättä Lappeenrannasta ja Imatralta. — Valtuutettujen on kuitenkin tarkoitus edustaa koko maakuntaa, vaikka vaalit luultavasti keskittyvätkin ehdokkaiden omiin kuntiin, keskustan Kuittinen sanoo. — Pienet kunnat huolettavat, myöntää Sanna Koskenranta. Puolueita yhdistää huoli ehdolle asettuvien vaalibudjeteista. Monet maakuntavaaleissa kampanjoivat ovat ehdolla myös kunta- ja eduskuntavaaleissa. — Vaaleja olisi järkevää yhdistää, sillä ehdokkailla uppoaa niihin paljon rahaa. Samaan aikaan puoluetuet ovat laskeneet, Selenius sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/09/Kuinka%20maakuntavaalien%20k%C3%A4y%20Suurten%20puolueiden%20huolena%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20vaalibudjetit%20ja%20%C3%A4%C3%A4nestysaktiivisuus/2017122448497/4